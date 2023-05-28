了解後才發現他們都是「有婦之夫」：《黑暗榮耀》鄭星一、《戀愛大戰》劉台午、《車貞淑醫生》閔旴赫

這三位男演員很對小編的胃口…但知道他們結婚了也只能：「祝你們幸福！」（欸）

今年（2023）即將過去一半，這期間是不是也看了不少電視劇和電影呢？在OTT盛行的現在，相信許多人會透過Netflix觀看作品吧！每當發現「生面孔」並陷入演員魅力中，小編總會搜尋他們的資料。以下三位男演員就是在搜尋的過程中發現：「咦，原來結婚了！」並欣慰於老婆、家人陪他們熬過這段「無名時期」，演技終於可以讓更多人注意！

▲鄭星一

因出演‎《黑暗榮耀》‎河度領一角，大大打開知名度。現實世界中的‎鄭星一‎，於2016年結婚。他出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》時分享與妻子相識、相戀、分離、重逢的故事：網戀3年、現實3年、離別7年、重逢3個月、結婚7年…根本就是一部電影！

▲劉台午

‎劉台午‎也是「隱藏版男神」之一，看完浪漫喜劇《戀愛大戰》的網友們，直呼他「太迷人、太帥氣」。他的妻子是著名的美籍韓裔攝影師李勝熙（Nikki S. Lee），兩人於2008年結婚。相識、相戀的過程也宛如電影般：異國街頭偶然相遇，「一見鍾情」的情節在真實世界上演！

▲閔旴赫

近期最火紅的電視劇可謂《車貞淑醫生》，‎閔旴赫‎在作品裡飾演男二「Roy Kim」，並逐漸打開知名度。他曾是職業棒球選手，後來作為歌手出道，卻始終沒沒無聞。2012年與女團「LPG」2期成員李世美結婚，並在妻子的鼓勵下開始嘗試音樂劇。如今聲勢看漲，不少網友希望他可以「就此走上花路」。

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