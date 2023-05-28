LE SSERAFIM SAKURA站姐的驚人實力！距離上百米鏡頭超穩+完美追蹤動線，網：「根本狙擊手！」

能當站姐的果然不是一般人啊！

5月是韓國校慶季，各所大學爭相邀請知名藝人來演出，現場氣氛相當火熱。 26日女團LE SSERAFIM來到中央大學登台，隨後站姐在SNS分享拍攝位置和成品影片，網友一看距離都驚呆了！

這位站姐拍攝了LE SSERAFIM表演新歌《UNFORGIVEN》的舞台，乍看之下好像沒什麼特別之處：



但仔細一看站姐當時所在位置，居然距離舞台有上百米遠！站姐表示因為擔心鏡頭被前方的人遮擋而臨時更改了拍攝站位，遺憾稱「有很多細小抖動、真的太遠了」。



但網友看過拍攝成品影片後紛紛表示站姐手超穩、幾乎看不出抖動，對SAKURA舞蹈動線的追蹤堪稱完美，4K畫質更是高到令人感動：「可以去當狙擊手了吧」、「還以為在很靠前的位置，太強了」、「這距離稍微晃一下畫面就完蛋了」、「宇宙望遠鏡嗎」、「可用來觀測行星了」、「 好奇站姐的相機和鏡頭，雖然知道了也買不起」。



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