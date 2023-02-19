《戀愛大戰》男主劉台午引發討論！10年的無名生活多虧老婆的支持：「我會好好賺錢，你不能失去少年感！」

是金子總會發光！劉台午終於被看到了～

Netflix原創電視劇《戀愛大戰》由《謊言的謊言》金正權導演執導，《我的ID是江南美人》崔秀英編劇執筆。描述病態式討厭輸給男人的女人，和病態式懷疑女人的男人，經歷戰爭般的愛情後得到治癒的故事。全10集已於10日公開。不少網友表示：「輕鬆的愛情小品，意外好看」、「一個晚上就追完全部」、「男、女主角很有CP感」等。

更有不少網友表示：「看完《戀愛大戰》馬上搜尋男主角是誰…已淪陷！」這位「隱藏版男神」，就是劉台午啦～劉台午出生於1981年，在德國長大，曾在紐約學習演技。2004年開始，他於各國電影演出，但在韓國的認知度不高；2018年，他在俄羅斯電影《夏》擔任男主角並於坎城電影節競賽單元亮相，漸漸被韓國觀眾認識；2019年，他陸續出演《阿斯達年代記》、《VAGABOND》、《巧克力》、《金錢遊戲》、《非常校護檔案》、《Dr. Brain》等韓劇擔任配角。而今年（2023年），在浪漫喜劇《戀愛大戰》中擔任男主角的他，聲勢看漲。

不過，劉台午已經「名草有主」了！（上一位讓小編激動的「隱藏版男神」是‎《黑暗榮耀》鄭星一‎，他也「死會」很久了…XD）劉台午曾在《全知干預視角》裡分享與妻子的故事：劉台午當時在紐約的餐廳打工，凌晨迎來休息時間，有位女人從遠遠的地方走來，特別可愛的模樣映入眼簾，正是自己喜歡的類型。

他覺得自己應該要帥氣地靠在牆邊（就是想吸引對方注意的意思吧），女人看了自己一眼，兩人瞬間對視。而這位女人毫無遮掩、大大方方地看著劉台午，直到走出劉台午的視線之外。劉台午覺得：「什麼啊…」之後回到餐廳裡工作。一個半小時後，女人走進餐廳。劉台午心想：「這個女人肯定是為我而來！」女人還主動給了劉台午自己的聯絡方式，電影裡「一見鍾情」的情節在真實世界上演！而這個女人，之後成為劉台午的妻子，並且一直支持著劉台午的演藝事業。

劉台午的妻子，其實是著名的美籍韓裔攝影師李勝熙（Nikki S. Lee），兩人於2008年結婚。Nikki曾出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》也提及與丈夫初相遇的故事：走著夜路的她，看到那個男人站在那裡。她心想：「這麼帥的男人，像電線桿一樣！」（妻子視角特別好笑XD）因為太帥了，Nikki無法不盯著看，而對方也一直看著自己。一般的情況下不是都會迴避視線嗎？她又想：「這是哪裡掉下來的餡餅？帥哥居然和我四目相接！」

後來，Nikki得知劉台午的理想型是小小的、肉肉的女孩子。因為已經有其他約會，Nikki只能先離開。但總是會想起那個男人，所以又回到遇到劉台午的地方（應該就是劉台午靠著牆、耍帥的地方）！但是沒看到他…發現旁邊有個餐廳，直覺告訴自己：「他在裡面！」然後就進去了，果然在裡面！之後，他們一起坐著談天說地…然後就成啦～（露出幸福的笑容）

雖然在紐約會有很多人向劉台午「拋媚眼」，但像Nikki大大方方看著自己、上前搭話的，她還是第一個。劉在錫問：「那麼跟他說的第一句話是什麼？」Nikki回答：「先確認他是哪國人呀，聽到是韓國人我超開心。」

Nikki表示，最愛劉台午的「少年感」。她放下在美國的事業，回到韓國，並覺得自己的丈夫在3年後應該會紅起來，台午的臉怎麼會紅不起來？事與願違，劉台午經歷了10幾年的無名生活。生活其實很辛苦，劉台午想著要去打工，畢竟不是白吃白喝的個性。

看到這個情況，Nikki阻止丈夫，她對劉台午說：「就算辛苦，你也不能失去『少年感』。若是被生活所迫，你的臉就會…（是想說滄桑嗎XD）我會好好賺錢的！」讓主持人們又是大笑、又是感嘆。Nikki自有她的道理：「要是失去魅力，怎麼當演員？大風大浪由我來扛！」而劉台午負責扛下妻子的心理方面，在Nikki很崩潰、很累的時候，堅強地、耐心地陪伴著妻子。

▲來看看Nikki鏡頭下的劉台午…感謝她守護劉台午的「少年感」！（對著別人的老公發花痴有點不好意思XD）

▲劉台午拍攝了不少帥氣的畫報，但笑著比「YA」的他有著「反差萌」，好可愛！希望未來他的演技之路可以越走越好～

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