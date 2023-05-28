了解后才发现他们都是「有妇之夫」：《黑暗荣耀》郑星一、《恋爱大战》刘台午、《车贞淑医生》闵旴赫

这三位男演员很对小编的胃口…但知道他们结婚了也只能：「祝你们幸福！」（唉）

今年（2023）即将过去一半，这期间是不是也看了不少电视剧和电影呢？在OTT盛行的现在，相信许多人会透过Netflix观看作品吧！每当发现「生面孔」并陷入演员魅力中，小编总会搜寻他们的资料。以下三位男演员就是在搜寻的过程中发现：「咦，原来结婚了！」并欣慰於老婆、家人陪他们熬过这段「无名时期」，演技终於可以让更多人注意！

▲郑星一

因出演‎《黑暗荣耀》‎河度领一角，大大打开知名度。现实世界中的‎郑星一‎，於2016年结婚。他出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》时分享与妻子相识、相恋、分离、重逢的故事：网恋3年、现实3年、离别7年、重逢3个月、结婚7年…根本就是一部电影！

▲刘台午

‎刘台午‎也是「隐藏版男神」之一，看完浪漫喜剧《恋爱大战》的网友们，直呼他「太迷人、太帅气」。他的妻子是著名的美籍韩裔摄影师李胜熙（Nikki S. Lee），两人於2008年结婚。相识、相恋的过程也宛如电影般：异国街头偶然相遇，「一见钟情」的情节在真实世界上演！

▲闵旴赫

近期最火红的电视剧可谓《车贞淑医生》，‎闵旴赫‎在作品里饰演男二「Roy Kim」，并逐渐打开知名度。他曾是职业棒球选手，后来作为歌手出道，却始终没没无闻。2012年与女团「LPG」2期成员李世美结婚，并在妻子的鼓励下开始尝试音乐剧。如今声势看涨，不少网友希望他可以「就此走上花路」。

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