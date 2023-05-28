一起看《浪漫醫生金師傅3》直播！金旻載分享李聖經「淚流滿面」的影片，難為情的她使出憤怒的鐵拳、到處找面紙XD

金旻載好調皮～看到李聖經哭沒安慰就算了，還一直在旁邊偷笑！

SBS金土劇（週五、六）《浪漫醫生金師傅3》目前播至第10集，除了第2季的原班人馬回歸外，還加上三個新角色──李璟榮（反派）、李新英（忙內醫生）和李洪耐（原為軍醫）。

而李聖經與金旻載在劇中分別飾演「車恩彩」、「朴恩卓」。兩位演員曾一起出演電影《我的冠軍老爸》，之後還陸續合作《金師傅2》、《金師傅3》，結下深厚情誼，時常可以看到他們為彼此應援。

李聖經主演《流星》時，金旻載還親自到她的拍攝現場送上應援咖啡車。事後，李聖經在個人Instagram上傳認證照並稱：「金旻載是給予力量的天使」，足見兩人的好交情。

昨晚（27日），金旻載與李聖經一起看《金師傅3》直播，金旻載於限時動態分享李聖經「看哭」的影片，還留言：「一起看直播的好處Ep.1」。李聖經發現金旻載在拍攝，抹了一把眼淚後，向金旻載砸向憤怒的小拳頭！（大笑）然後害羞的掩住自己的臉。

接續Ep.1的Ep.2，雖然影片沒有聲音，但金旻載用文字表達李聖經當時的情況：「I.C 能給點面紙嗎 啊煩死了能給點面紙嗎」。金旻載不給面紙就算了，還在旁邊「看好戲」、偷笑，有夠調皮。

아 이성경 김민재한테 솜방망이펀치작렬 졸귀탱 pic.twitter.com/VMJMSFXfey — 쿠 (@sqrr_ii) May 27, 2023

▲聖經歐膩這個「憤怒的鐵拳」真的太～可～愛～了 > <

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