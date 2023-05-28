舒華出演綜藝「忘記」(G)I-DLE 出道日是什麼時候！但...她記得和CUBE娛樂合約還有2年 XD

(G)I-DLE舒華近日作為嘉賓出演LE SSERAFIM恩採主持的網路綜藝《恩採的明星日記》。

兩人因為都很認生，一開始真的充滿尷尬！恩採說：「我聽說舒華前輩要出演的消息後，從昨天開始就很興奮來著。」舒華也說昨天在《M Countdown》後台有互相對視，但兩人因為太害羞，所以親近失敗 XD



恩採提到期待舒華出演其中一個理由是「出道日是同一天」（都是5月2日），恩採也問：「知道嗎？」舒華表示不知道，甚至還問：「我們出道日是什麼時候來著？啊...5月2日。」 這也讓人想起...之前(G)I-DLE出演1theK的節目時，被問「對(G)I-DLE來說CUBE娛樂是什麼？」舒華回答：「剩下2年合約了！」



之後，恩採提到另一個共同點「都有四個姊姊」，恩採表示如果說到忙內的話，腦海中就會跳出舒華前輩的樣子（A.K.A BOSS BABY）恩採又問：「隊內排行真的是第一（指團霸）嗎？」舒華充滿自信地說：「整個公司中排行都是（第一）！」

當被問到作為「忙內」有什麼開心的事嗎？舒華認為：「我其實沒有覺得自己是忙內，我其實想要當大姐！因為當妹妹的話...不管說什麼、做什麼，哪怕嚴肅的情況下，也總是被說很可愛，我討厭這個！」她一說完恩採似乎很有同感，恩採說：「如果我不喜歡這樣的東西，那就是因爲我是忙內才能夠享受的！」兩位忙內還大喊討厭雙馬尾造型 XD



另外，舒華所屬的(G)I-DLE在15日攜新專輯《I feel》迴歸，主打歌《Queencard》依舊取得優異的成績。接下來她們也將展開世界巡迴演唱會，6月17日～18日在首爾蠶室室內體育館舉行華麗登場，7月1日到台北、7月22日到香港，希望Neverland們都能順利搶到票啦！



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