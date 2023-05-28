一起看《浪漫医生金师傅3》直播！金旻载分享李圣经「泪流满面」的影片，难为情的她使出愤怒的铁拳、到处找面纸XD

金旻载好调皮～看到李圣经哭没安慰就算了，还一直在旁边偷笑！

SBS金土剧（周五、六）《浪漫医生金师傅3》目前播至第10集，除了第2季的原班人马回归外，还加上三个新角色――李璟荣（反派）、李新英（忙内医生）和李洪耐（原为军医）。

而李圣经与金旻载在剧中分别饰演「车恩彩」、「朴恩卓」。两位演员曾一起出演电影《我的冠军老爸》，之后还陆续合作《金师傅2》、《金师傅3》，结下深厚情谊，时常可以看到他们为彼此应援。

李圣经主演《流星》时，金旻载还亲自到她的拍摄现场送上应援咖啡车。事后，李圣经在个人Instagram上传认证照并称：「金旻载是给予力量的天使」，足见两人的好交情。

昨晚（27日），金旻载与李圣经一起看《金师傅3》直播，金旻载於限时动态分享李圣经「看哭」的影片，还留言：「一起看直播的好处Ep.1」。李圣经发现金旻载在拍摄，抹了一把眼泪后，向金旻载砸向愤怒的小拳头！（大笑）然后害羞的掩住自己的脸。

接续Ep.1的Ep.2，虽然影片没有声音，但金旻载用文字表达李圣经当时的情况：「I.C 能给点面纸吗 啊烦死了能给点面纸吗」。金旻载不给面纸就算了，还在旁边「看好戏」、偷笑，有够调皮。

아 이성경 김민재한테 솜방망이펀치작렬 졸귀탱 pic.twitter.com/VMJMSFXfey — 쿠 (@sqrr_ii) May 27, 2023

▲圣经欧腻这个「愤怒的铁拳」真的太～可～爱～了 > <

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