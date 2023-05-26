活久見「所屬社與粉絲斗氣」？ ！ENHYPEN不僅沒刪雙人舞，還修改ending：女舞者「低頭」變「直視」

這公司不僅不順應粉絲的抗議，還變本加厲、讓女舞者存在感更強，究竟是什麼叛逆心態啊......

ENHYPEN本月22日發行攜迷你四專《DARK BLOOD》，早在回歸前就因主打歌《Bite Me》裡與女舞者的雙人舞引起部份韓國粉絲不滿。



22日舉辦新專發佈showcase時，現場可清楚聽到不少女粉絲在雙人舞部份發出絕望的哀呼、「阿一古」不斷：



엔하이픈 여자댄서 페어 안무에

절규하는 엔진소녀들 pic.twitter.com/5MogiCNxdw — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) May 22, 2023

24日部分粉絲在ENHYPEN所屬社HYBE大樓前做卡車示威表達抗議，發聯合聲明支出部份成員還未成年、走性感路線為時過早，要求完全刪除雙人舞。 但也有粉絲表示編舞並不至於過度性感，認為抗議的粉絲只是出於嫉妒，並非真正為成員著想。



對於粉絲們的抗議，ENHYPEN所屬社似乎不僅沒聽進去，還頂風而上、變本加厲了！昨晚回歸舞台公開，粉絲發現總共2分30秒的表演裡有2分鐘都是雙人舞，直拍影片裡成員更經常被女舞者擋住。

最讓人倒吸一口涼氣的是，showcase和先前錄製的純舞蹈影片裡，ending設計都是女舞者低頭看地板，但最新回歸舞台竟修改為女舞者和成員一起直視鏡頭，令很多網友感到不可思議：「所屬社居然跟粉絲鬥氣？」 、「太過分了」、「應該做更多卡車示威」。

showcase ending：



純舞蹈影片ending：



回歸舞台ending：





之前還有不少網友認為抗議粉絲反應過激，結果看到回歸舞台後紛紛開始表示理解：「粉絲花錢不是為了看這個啊」、「瘋了嗎？ 居然改得更糟」、「史詩級與粉絲斗氣」、「不懂為何非要堅持，這編舞既沒特別帥氣也不符合時代」、「代入我家偶像，我也很不想看到」、「差點以為是混聲團體耶」、「是故意炒作嗎」、「究竟是誰企劃的？ 成員和舞者都好可憐」、「跟粉絲斗氣有什麼好處？」 、「所屬社要倒閉才會清醒吧」。

▽最新回歸舞台：



▽較早的純舞蹈影片：



▽showcase表演《Bite Me》：



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