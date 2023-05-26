活久见「所属社与粉丝斗气」？ ！ENHYPEN不仅没删双人舞，还修改ending：女舞者「低头」变「直视」

这公司不仅不顺应粉丝的抗议，还变本加厉、让女舞者存在感更强，究竟是什么叛逆心态啊......

ENHYPEN本月22日发行携迷你四专《DARK BLOOD》，早在回归前就因主打歌《Bite Me》里与女舞者的双人舞引起部份韩国粉丝不满。



22日举办新专发布showcase时，现场可清楚听到不少女粉丝在双人舞部份发出绝望的哀呼、「阿一古」不断：



엔하이픈 여자댄서 페어 안무에

절규하는 엔진소녀들 pic.twitter.com/5MogiCNxdw — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) May 22, 2023

24日部分粉丝在ENHYPEN所属社HYBE大楼前做卡车示威表达抗议，发联合声明支出部份成员还未成年、走性感路线为时过早，要求完全删除双人舞。 但也有粉丝表示编舞并不至於过度性感，认为抗议的粉丝只是出於嫉妒，并非真正为成员著想。



对於粉丝们的抗议，ENHYPEN所属社似乎不仅没听进去，还顶风而上、变本加厉了！昨晚回归舞台公开，粉丝发现总共2分30秒的表演里有2分钟都是双人舞，直拍影片里成员更经常被女舞者挡住。

最让人倒吸一口凉气的是，showcase和先前录制的纯舞蹈影片里，ending设计都是女舞者低头看地板，但最新回归舞台竟修改为女舞者和成员一起直视镜头，令很多网友感到不可思议：「所属社居然跟粉丝斗气？」 、「太过分了」、「应该做更多卡车示威」。

showcase ending：



纯舞蹈影片ending：



回归舞台ending：





之前还有不少网友认为抗议粉丝反应过激，结果看到回归舞台后纷纷开始表示理解：「粉丝花钱不是为了看这个啊」、「疯了吗？ 居然改得更糟」、「史诗级与粉丝斗气」、「不懂为何非要坚持，这编舞既没特别帅气也不符合时代」、「代入我家偶像，我也很不想看到」、「差点以为是混声团体耶」、「是故意炒作吗」、「究竟是谁企划的？ 成员和舞者都好可怜」、「跟粉丝斗气有什么好处？」 、「所属社要倒闭才会清醒吧」。

▽最新回归舞台：



▽较早的纯舞蹈影片：



▽showcase表演《Bite Me》：



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