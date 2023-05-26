李仙姬涉嫌挪用公款被傳喚調查12小時！「愛徒」李昇基與HOOK娛樂糾紛時未出聲

老牌歌手李仙姬今天因涉嫌挪用公款而被警方傳喚。

據25日韓媒稱，李仙姬於當天上午被警察廳重大犯罪搜查科傳喚，現在還在接受調查中。 警方懷疑李仙姬挪用了她曾擔任代表的One娛樂公司公款，該公司是她於2013年成立的個人公司，她女兒及她現東家HOOK娛樂的代表權真英曾先後擔任過One娛樂的高管。 在警方調查前，韓國國稅廳已於今年1月對One娛樂進行了高強度的稅務調查，目前警方正在對李仙姬是否挪用公款以及是否虛報員工人數等問題進行調查。在接受了警方12小時的調查後李仙姬已返回家中，其所屬經紀公司HOOK娛樂表示：「李仙姬會認真接受調查，解釋清楚一切，希望外界不要用尚未證實的傳聞詆毀藝人，損壞藝人名譽。」

提起李仙姬就不得不提她與李昇基的關係，她被李昇基稱為恩師，在過去14年一直在經紀公司HOOK娛樂擔任社內理事一職，去年HOOK娛樂被曝光侵佔李昇基音源收入時，媒體和民眾一直十分關注李仙姬的動向，但她始終未出面為徒弟說過一句話，因此受到了各種質疑。 後來李昇基舉辦婚禮時，也未見到李仙姬出席，當時就被媒體推測兩人之間已生間隙，師徒情斷。



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