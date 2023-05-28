【K社韓國小百科】學者預測韓國將在2750年消失：女性根本感受不到婚姻的魅力

少子化的韓國很有可能在700年後消失？

牛津大學名譽教授David Coleman於日前訪問韓國，他預測韓國將成為第一個人口消失的國家，「照此下去，韓國有在2750年國家消失的危險」。

David Coleman在此次的學術會議上表示，「人口減少雖然是全球現象，但在父權制文化的東亞國家尤為突出」、「雖然經濟快速發展、 女性受教育程度的提升+社會參與度擴大，但是家務勞動負擔加重的父權制和家庭中心主義仍在繼續，同時較大的教育差距和薪資差距依舊存在，過度的業務文化和熱衷應試教育的環境也是導致少子化的原因，因此，婚姻對女性來說不可能是有吸引力的生活。 相反，行政系統和政策也並未考慮過不婚人士們，韓國現存的少子化應對政策大部份都是「一時的」，很難看到長期效果。 因為氣候變化和資源不足導致適居地域在不斷縮小，如果長期地、緩慢地進行管理的話人口減少也並非壞事，韓國要克服低出生率的問題非常艱難，不能僅靠經濟上的支援，要從文化層面上入手才能解決少子化。 其實韓國企業厭惡的那些方法中藏著解決少子化問題的方法，比如縮短工作時間、改善過多的業務負擔、雇傭穩定化、擴大職場育兒支援等等」。



David Coleman早在2006年聯合國人口論壇上就指出，如果韓國的低生育率現象持續下去，將成為第一個人口消失國家。 這之後韓國的總生育率從當時的1.13降低至去年的0.78，少子化現象更加嚴重。

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