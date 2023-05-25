BTS柾國直播一人獨自唱完13人SEVENTEEN整首新歌〈孫悟空〉還跟JUN學了舞蹈：MV我看了很多次～

柾國說：「珉奎（97line好友）一直約我拍舞蹈挑戰（challenge），我說不拍。」看看這推拉～，結果自己在直播上瘋狂宣傳 SEVENTEEN 的歌，又唱又跳的。XDD

BTS防彈少年團田柾國（Jung Kook）每次直播都能引爆出熱門話題，這次則是聊了很多男團SEVENTEEN的事情，不僅唱了他們近期回歸的主打歌〈孫悟空〉（Super），還簡短的cover了一下舞蹈，展現出對他們的喜愛。

柾國看到粉絲提到〈孫悟空〉（Super）就開心地從桌子上站起來直接cover了一小段，之後就說在公司的健身房運動時遇到SEVENTEEN的JUN，突然想到所以就跟他學了舞蹈。



jungkook dancing 'super' by seventeen pic.twitter.com/lLdQITRo05 — jungkook admirer (@dreamjeons) May 24, 2023

SEVENTEEN的珉奎還一直約柾國拍舞蹈挑戰（challenge），結果柾國說不拍，反而在這場直播上瘋狂宣傳 SEVENTEEN 的新歌，又唱又跳的，更提到自己滑手機時，無意間看到SEVENTEEN的自製團綜《Going Seventeen》，真的太好看了，人很多音軌還一直重疊。XD



▼來欣賞一下柾國獨自唱完〈孫悟空〉的片段，唱腔一直跟著成員們變換，從RAP到高音完美消化～，柾國還說自己看了MV很多次，真的太喜歡SEVENTEEN了。

*柾國weverse平台直播原影片，孫悟空舞蹈cover時程為22:45，獨唱cover時程為37:45。→按此觀看完整版



▼BTS Jimin 也和 SEVENTEEN 的 Vernon & Hoshi 一起 cover 了〈孫悟空〉，反應相當熱烈。

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