粉丝在HYBE大楼前卡车示威，要求删除男团ENHYPEN与女舞者的双人舞：「成员中还有未成年」

男团 ENHYPEN 推出迷你四辑《DARK BLOOD》走暗黑迷幻风，主打歌〈Bite Me〉（咬我），却出现了粉丝在HYBE大楼前卡车示威，指控公司的不作为。

* ENHYPEN的所属经纪公司为BELIFT LAB，由HYBE与CJ ENM共同创立。



「ENGENE」（粉丝名）发出联合声明，要求所属公司BELIFT LAB尽快修改新歌〈Bite Me〉的舞蹈，成员们平均年龄19.6岁且队内还有未成年的组合，目前不适合消化这样大尺度的舞蹈动作，希望公司能做出明智的判断。更提到公司不考虑团体形象执意推出这样令人不愉快的舞蹈，反而出现了更多谣言让成员被攻击，要求立刻取消成员们与女舞者的双人舞。





持反对意见的粉丝留言表示：「如果是我喜欢的偶像，我也无法接受」、「为什么我要花钱花时间看自己喜欢的偶像在台上跟别的女生调情？」、「重点是成员里还有未成年，真的不适合」、「不想看到自己的本命跟别的女人在舞台上跳贴身舞」



▼Showcase画面：



▼〈Bite Me〉MV：



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