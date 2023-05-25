安孝燮出道後首次舉辦亞洲巡迴粉絲見面會！7月16日從首爾啟程在曼谷、台北、香港和東京等地都有

新生代韓劇男神要來了！安孝燮透過《社內相親》人氣爆發，等《浪漫醫生金師傅3》完結後就要展開這次的巡演，喜歡他的粉絲們千萬不要錯過～。

演員安孝燮從配角一路穩紮穩打，如今已成為了非常搶手的韓劇男神，終於在出道後的第九年舉行首次的粉絲見面會，也確定會以亞洲巡迴的方式進行，不在韓國的粉絲們有福啦～！



今早，所屬經紀公司The Present Company宣佈安孝燮將舉行亞洲巡迴粉絲見面會，此次的亞洲巡演將於7月16日從首爾出發，在曼谷、台北、雅加達、香港和東京…等城市舉辦，更詳細的資訊之後會透過官網公開。



安孝燮從2015年出道後，就累積了許多作品和經驗，一路從配角晉升到男主，透過2022年SBS的熱門韓劇《社內相親》在亞洲引爆人氣，這一次準備的粉絲見面會也是給粉絲們的一個特別禮物，之前為了工作都沒能好好跟粉絲們直接互動，希望透過這個機會與大家見面，本人也是非常期待。



目前安孝燮主演的SBS熱門韓劇《浪漫醫生金師傅3》正在on檔中，後續另一部作品Netflix韓劇《走進你的時間》（韓版《想見你》）也預計在下半年播出。



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