《車貞淑醫生》決定離婚！嚴正化不忍了，直接三方對質開罵！金炳哲竟因太過衝擊而昏迷倒地（EP.11 – 12）

[有雷] 《車貞淑醫生》收視率直逼20％，知道了金炳哲同時擁有兩個家庭的嚴正化，傷心之餘仍選擇直球對決，渣男不願離婚但小三也不願意放手，最終嚴正化仍感受種種細膩情緒而提出離婚，丈夫卻在此時流鼻血應聲倒地……

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《車貞淑醫生》已經知道老公外遇的車貞淑（嚴正化飾）更得知小三崔勝熙（明世彬飾）的女兒也是金炳哲所生，衝擊之餘，由兒子政閔的女朋友全素羅醫師載她兜風並細心安慰她，兩人的關係也有所改變。反而兒子政閔卻遭遇困難，在一個判斷下失去了患者，讓他備受衝擊，而此時女友素羅則選擇支持陪伴。



車貞淑決定不再忍耐，直闖醫院會議室拉出崔勝熙，並要求找來老公徐仁豪（金炳哲飾）三方對質，車貞淑決定不管他們兩人是否繼續交往，自己只想完成醫師訓練，要求崔勝熙離開此醫院。而徐仁豪表達要與崔勝熙分開，但崔勝熙卻表示不願意分手。崔勝熙甚至直接找上車貞淑，要求她與徐仁豪離婚。車貞淑考量到女兒伊琅的成績下滑，遲遲無法決定。



車貞淑的宿舍發生火災，幸好由Roy醫師救出她，更暖心出借自宅給住宿的醫師暫住，雖然政閔也希望媽媽搬回家，但車貞淑並不願意。Roy得知徐仁豪有另一女兒，對他更有敵意，兩人甚至在醫院大打出手。而崔勝熙並不打算離職，也向徐仁豪表達自己不願分手的想法，得知徐仁豪想回頭求得老婆原諒，只好含淚離開。



車貞淑的母親似乎身體有狀況，也沒讓車貞淑知道而即將再入院接受治療，車貞淑雖然人住在外面，卻仍然盡到媳婦本分為已過世的公公準備著祭祀食物，這時車貞淑告訴仁豪她希望能夠離婚，因為這個老公對她來說已經失去意義。



最後的一根稻草，是車貞淑大病一場而換肝的時候，仁豪要她申請身心障礙停車證，為的是更方便找到停車位，車貞淑看著車前那張貼紙，自己在鬼門關走一遭的過往卻成了老公載著小三趴趴走更方便的一件事，情何以堪。而當車貞淑提出離婚時，只見徐仁豪滿臉脹紅而留下了鼻血，接著整個人直挺挺地倒地不起，他到底發生什麼狀況了？



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