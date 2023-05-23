《车贞淑医生》决定离婚！严正化不忍了，直接三方对质开骂！金炳哲竟因太过冲击而昏迷倒地（EP.11 – 12）

[有雷] 《车贞淑医生》收视率直逼20％，知道了金炳哲同时拥有两个家庭的严正化，伤心之余仍选择直球对决，渣男不愿离婚但小三也不愿意放手，最终严正化仍感受种种细腻情绪而提出离婚，丈夫却在此时流鼻血应声倒地……

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《车贞淑医生》已经知道老公外遇的车贞淑（严正化饰）更得知小三崔胜熙（明世彬饰）的女儿也是金炳哲所生，冲击之余，由儿子政闵的女朋友全素罗医师载她兜风并细心安慰她，两人的关系也有所改变。反而儿子政闵却遭遇困难，在一个判断下失去了患者，让他备受冲击，而此时女友素罗则选择支持陪伴。



车贞淑决定不再忍耐，直闯医院会议室拉出崔胜熙，并要求找来老公徐仁豪（金炳哲饰）三方对质，车贞淑决定不管他们两人是否继续交往，自己只想完成医师训练，要求崔胜熙离开此医院。而徐仁豪表达要与崔胜熙分开，但崔胜熙却表示不愿意分手。崔胜熙甚至直接找上车贞淑，要求她与徐仁豪离婚。车贞淑考量到女儿伊琅的成绩下滑，迟迟无法决定。



车贞淑的宿舍发生火灾，幸好由Roy医师救出她，更暖心出借自宅给住宿的医师暂住，虽然政闵也希望妈妈搬回家，但车贞淑并不愿意。Roy得知徐仁豪有另一女儿，对他更有敌意，两人甚至在医院大打出手。而崔胜熙并不打算离职，也向徐仁豪表达自己不愿分手的想法，得知徐仁豪想回头求得老婆原谅，只好含泪离开。



车贞淑的母亲似乎身体有状况，也没让车贞淑知道而即将再入院接受治疗，车贞淑虽然人住在外面，却仍然尽到媳妇本分为已过世的公公准备著祭祀食物，这时车贞淑告诉仁豪她希望能够离婚，因为这个老公对她来说已经失去意义。



最后的一根稻草，是车贞淑大病一场而换肝的时候，仁豪要她申请身心障碍停车证，为的是更方便找到停车位，车贞淑看著车前那张贴纸，自己在鬼门关走一遭的过往却成了老公载著小三趴趴走更方便的一件事，情何以堪。而当车贞淑提出离婚时，只见徐仁豪满脸胀红而留下了鼻血，接著整个人直挺挺地倒地不起，他到底发生什么状况了？



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