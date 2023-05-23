李孝利透露下次想和羅PD合作！讓金泰浩PD回：我正在準備《出差TEO》、《尚順家》等節目

tvN新綜藝《唱跳歌手流浪團》今日（23日）舉行製作發佈會，以金泰浩PD爲首，出演者金完宣、嚴正化、李孝利、寶兒、華莎都出席活動。
《唱跳歌手流浪團》講述韓國國內最優秀的藝術家金完宣、嚴正化、李孝利、寶兒、華莎巡演全國各地，走進人們的日常生活，與粉絲們面對面一起享受的全國巡迴演唱會故事的節目。在全國各地流浪，每個舞台都以不同的主題展開。
金泰浩PD表示：「雖然在節目中總是能看到4分鐘的舞台，但是爲了準備這4分鐘，從選曲、編曲、舞蹈、表演等準備1～2個月的過程來看，應該能看出他們對舞台有多認真的戲劇性。」李孝利也說：「說作爲提出做這個的人，我有責任心。姐姐和妹妹們如果覺得太累或者沒意思或者白做了怎麼辦，很擔心來着，幸好拍攝過程很愉快，懷著喜悅的心情在努力著。」
金泰浩PD對與李孝利合作《首爾Check in》、《加拿大Check in》和《唱跳歌手流浪團》表示：「感覺像是遇到了聖誕老人。」 主持人洪賢姬就問那下次呢？李孝利回答：「下次想和羅暎錫PD一起合作，已經有點膩了，（金泰浩PD）應該也有點膩了，都跟著我幾年了。」金泰浩PD也開玩笑說：「我們也正在準備《出差TEO》和《尚順家》這樣的節目。」雖然是開玩笑的，但不少網友也表示很期待《尚順家》XD
【《唱跳歌手流浪團》預告】
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告