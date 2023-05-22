【韓網熱帖】李寶英和池晟好像在交往耶～（是在搞笑的）

原PO主真的是...（大笑）

演員李寶英本月中旬開通個人IG，昨日PO出新劇《HIDE》與同事們一起的合照。 池晟留言：「怎麼會這麼漂亮？ 天生IG體質耶???！」



原PO：不管怎麼說，這樣留言也太明顯了吧！

韓國網友評論：

1. 居然在IG公開放閃，太過分了

2. 哦莫真的嗎？ 天吶天吶

3. 只是交往過而已，早分手了啦

4. 池晟只是前男友，那個叫郭太根的才是現任老公（小編：「郭太根」是池晟本名）

5. 哇真的是好萊塢... 跟前女友的關係也很好呢

6. 聽說他們還在同居哦，據說連小孩都有了...

7. 我朋友偶然聽到李寶英的小孩叫池晟爸爸耶

8. 下一對元旦CP就是他們了吧

9. 所屬社到現在還沒發佈聲明耶... 謠言滿天飛啦

10. 暈;; 好像是把本來要PO私人賬號的照片不小心公開了！大家假裝不知道吧

11. 我認識的人的表姐的朋友的姐夫的弟弟是電視台PD，說他倆住在一起，電視台人盡皆知呢！不信就算了，但確實是事實

12. 哎??? 真的嗎？ 真的在交往嗎？ ...... 確實蠻般配的，先祝幸福吧

13. 既然戀情曝光了，就合作拍戲吧

14. 這裡就是沒有被騙的人、全部都是騙子的地方嗎

15. 瞬間以為我記錯了什麼，樓上這些人也太會扯啦kkk

出處：https://theqoo.net/square/2808067934

圖：IG@lee.b0.young

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