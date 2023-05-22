【韩网热帖】李宝英和池晟好像在交往耶～（是在搞笑的）

原PO主真的是...（大笑）

演员李宝英本月中旬开通个人IG，昨日PO出新剧《HIDE》与同事们一起的合照。 池晟留言：「怎么会这么漂亮？ 天生IG体质耶???！」



原PO：不管怎么说，这样留言也太明显了吧！

韩国网友评论：

1. 居然在IG公开放闪，太过分了

2. 哦莫真的吗？ 天呐天呐

3. 只是交往过而已，早分手了啦

4. 池晟只是前男友，那个叫郭太根的才是现任老公（小编：「郭太根」是池晟本名）

5. 哇真的是好莱坞... 跟前女友的关系也很好呢

6. 听说他们还在同居哦，据说连小孩都有了...

7. 我朋友偶然听到李宝英的小孩叫池晟爸爸耶

8. 下一对元旦CP就是他们了吧

9. 所属社到现在还没发布声明耶... 谣言满天飞啦

10. 晕;; 好像是把本来要PO私人账号的照片不小心公开了！大家假装不知道吧

11. 我认识的人的表姐的朋友的姐夫的弟弟是电视台PD，说他俩住在一起，电视台人尽皆知呢！不信就算了，但确实是事实

12. 哎??? 真的吗？ 真的在交往吗？ ...... 确实蛮般配的，先祝幸福吧

13. 既然恋情曝光了，就合作拍戏吧

14. 这里就是没有被骗的人、全部都是骗子的地方吗

15. 瞬间以为我记错了什么，楼上这些人也太会扯啦kkk

出处：https://theqoo.net/square/2808067934

图：IG@lee.b0.young

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