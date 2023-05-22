蹭熱度？IU GUCCI秀場遭台灣網紅抓手腕，1秒鐘2次向保全眼神求救

台灣網紅因突然抓住IU手腕被遭韓媒群噴。

事情發生在前幾天在韓國景福宮舉行的Gucci秀場上，IG帳號粉絲有80萬人的台灣網紅莫莉看到IU經過自己面前時突然抬手抓住了IU的手腕，IU明顯被對方的動作嚇住，表情有些堂皇，但「那隻手」卻遲遲沒有鬆開，IU短短1秒鐘2次看向保全，很快保全人員就上前制止了。 相關影片通過台灣VOGUE的SNS公開，IU粉絲們看到之後紛紛指責莫莉無理，大家留言稱：「放開的你的手」、「太無理了，這是什麼行為」、「IU當時應該嚇死了」等。 同時數家韓媒也聯合報導了這件事情。

아이유 손목 잡은 해외 유명 인플루언서, 쏟아지는 비난에 결국.. https://t.co/bzFcXB4QHB via @YouTube — francetracny (@francetracny) May 21, 2023

看到事情愈演愈烈莫莉也出面道歉，稱：「針對IU事件疑問，我在此慎重道歉，真的對不起造成大家在觀看後的情緒激昂、不舒服、以及對自己偶像的心疼，對不起，這個部份我真的做錯了。我不管再怎麼想要合照、想要幫我的粉絲完成「想看到我跟IU合照」這件事，都不應該對「還不認識我」的藝人覺得自己可以伸出手或有肢體接觸，我深深為這個行為舉動道歉。 我一直都有自知之明，跟「藝人」相比我的確沒什麼，但我也是靠自己一步一腳印從什麼時尚資源都沒有，到現在能夠被這些品牌直接邀請，都是我用盡每一次力氣的付出、為莫寶努力著。 相信了解我的莫寶都有看在眼裡，對於單一事件就抹滅、誤會我所有努力跟成績的指控。對我個人也好、對我的團隊也好、對同樣領域的人也好，都是非常不公平的......（中略）針對我做錯的部份，我再次誠懇、誠心誠意道歉，我未來會更謹慎、更禮貌地確認詢問每一個舉動跟行為...... （中略）對不起，也讓支持我的莫寶失望，非常謝謝大家批評指教。

早前IU在《第75屆坎城影展》上也碰到過類似的事情，紅毯上IU被一名法國網紅撞到肩膀，也在韓網上引發熱議，最後事情以網紅道歉結束。

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