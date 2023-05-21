是來「看病」還是「相親」！《浪漫醫生金師傅3》金旻載、蘇珠妍「手比大小」變「十指交扣」，心動指數破表

全程「姨母笑」看完影片，小編感覺要「蛀牙」了～

SBS金土劇（週五、六）《浪漫醫生金師傅3》目前播至第8集，除了宇鎮（安孝燮 飾）&恩彩（李聖經 飾）這對CP外，另一對CP恩卓（金旻載 飾）&雅凜（蘇珠妍 飾）也受到許多觀眾的喜愛。兩人在正片裡戲份不多，顯得花絮、彩蛋和採訪裡的互動更加甜蜜！





在《浪漫處方》裡，金旻載與蘇珠妍輪流成為彼此的「醫生」和「患者」，互相診療對方的心並得到治療處方。過程中，蘇珠妍詢問金旻載：「帶著私心…可以檢查手的大小嗎？」金旻載反問：「要怎麼做呢？」蘇珠妍伸出自己的左手，金旻載似乎了解對方的想法，伸出自己的右手、與蘇珠妍的左手輕輕碰觸。（大小真的差好多！）當然，另一隻手也要檢查一下。金旻載這時卻悄悄扣住蘇珠妍的手，從「手比大小」變「十指交扣」，雖然只是一瞬間卻足夠令人心動。





蘇珠妍害羞地掩面笑了笑，右邊出現可愛的梨渦；金旻載則忍不住的嘴角上揚，左邊也顯現招牌酒窩。這兩位到底是來「看病」還是「相親」的啊！（笑）

▲精彩片段就應該獨自被剪輯出來，小編已經重播好幾遍了！ > <

完整版影片也必看！金旻載和蘇珠妍互誇對方「帥氣」和「漂亮」，有幾度金旻載無法直視蘇珠妍，想必是因為太害羞了～金旻載忍不住說：「明明是患者，為什麼一直在撩人呢？明明我是醫生，為什麼（妳）要撩醫生呢？」網友們紛紛表示：「默默戴上我的墨鏡，這對CP真的太可愛了」、「化學反應如此自然，該遞個劇本給他們當主角吧」、「好一個打情罵俏，我看得很開心」等。

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