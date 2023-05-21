是来「看病」还是「相亲」！《浪漫医生金师傅3》金旻载、苏珠妍「手比大小」变「十指交扣」，心动指数破表

全程「姨母笑」看完影片，小编感觉要「蛀牙」了～

SBS金土剧（周五、六）《浪漫医生金师傅3》目前播至第8集，除了宇镇（安孝燮 饰）&恩彩（李圣经 饰）这对CP外，另一对CP恩卓（金旻载 饰）&雅凛（苏珠妍 饰）也受到许多观众的喜爱。两人在正片里戏份不多，显得花絮、彩蛋和采访里的互动更加甜蜜！





在《浪漫处方》里，金旻载与苏珠妍轮流成为彼此的「医生」和「患者」，互相诊疗对方的心并得到治疗处方。过程中，苏珠妍询问金旻载：「带著私心…可以检查手的大小吗？」金旻载反问：「要怎么做呢？」苏珠妍伸出自己的左手，金旻载似乎了解对方的想法，伸出自己的右手、与苏珠妍的左手轻轻碰触。（大小真的差好多！）当然，另一只手也要检查一下。金旻载这时却悄悄扣住苏珠妍的手，从「手比大小」变「十指交扣」，虽然只是一瞬间却足够令人心动。





苏珠妍害羞地掩面笑了笑，右边出现可爱的梨涡；金旻载则忍不住的嘴角上扬，左边也显现招牌酒窝。这两位到底是来「看病」还是「相亲」的啊！（笑）

▲精彩片段就应该独自被剪辑出来，小编已经重播好几遍了！ > <

完整版影片也必看！金旻载和苏珠妍互夸对方「帅气」和「漂亮」，有几度金旻载无法直视苏珠妍，想必是因为太害羞了～金旻载忍不住说：「明明是患者，为什么一直在撩人呢？明明我是医生，为什么（你）要撩医生呢？」网友们纷纷表示：「默默戴上我的墨镜，这对CP真的太可爱了」、「化学反应如此自然，该递个剧本给他们当主角吧」、「好一个打情骂俏，我看得很开心」等。

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