禁慾系男神的相遇！《Island》金南佶、《原來這就是愛啊》金英光有望合作Netflix新劇《Trigger》

想拍愛情片的金南佶又接到動作片的出演邀約了！XD

今年（2023年）即將過去一半，‎大家在Netflix追了哪些作品呢‎？各種題材的韓國電視劇陸續通過該平臺播出，預計於2025年公開的片單也悄悄安排上了！

據消息指出，金南佶有望出演Netflix新動作災難驚悚劇《Trigger》，描述兩個對「槍」的定義不同的男人所對立的故事。是一段為了弱者應該使用槍的男人，和絕對不能使用槍的男人，兩人解決問題的過程。若確定出演，金南佶將飾演現職警察「李道」，他是前軍隊狙擊手、奧運會金牌得主，逐漸接近可疑的槍擊事故的人物。

而今年以Disney+《原來這就是愛啊》之「韓冬辰」一角收穫不少好評的金英光，有望與金南佶合作。若他確定出演，將飾演具有四次元魅力的「文白」，是武器中間人的核心人物。

有趣的是，金南佶曾「公開喊話」自己想拍攝「愛情片」‎，但陸續接到的作品邀約，居然還是「動作片」！小編也好想再看到像《名不虛傳》裡金南佶陷入愛情的片段啦～另外，金南佶主演的Netflix《盜賊：刀之聲》預計在今年第三季度公開。

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