年輕多金～愛犬過生日BLACKPINK Jisoo送名牌寵物包，知道價格後網友們超震驚！

BLACKPINK成員Jisoo送給愛犬「達古米」的生日禮物價格驚呆所有人。

前幾日Jisoo更新了個人IG STORY，曬出了寵物狗「達古米」的照片，狗狗被放在名牌寵物包內，模樣十分可愛。 Jisoo還配文道：「我們達古米的生日禮物」。 寵物包一下子就吸引了大家的目光，因為包包來自高奢品牌DIOR，Jisoo就是該品牌的代言人，買自己代言品牌的包包送愛犬，Jisoo是一位非常敬業的代言人啊！有網友挖出了寵物包的價格，是DIOR「DIOR HIT THE ROAD」， 市場售價約為500萬（韓幣，下同），Jisoo也算是為愛犬豪擲千金了。



Jisoo素有「人間DIOR」之稱，作為人氣團BLACKPINK的一員人氣席捲全球，以其清純的美貌吸引了眾多粉絲的喜愛。 除了BLACKPINK活動之外，她還通過電視劇《雪滴花》挑戰演技，展現了成為演員的可能性。 不僅如此，Jisoo還活躍在MV、廣告、代言等多個領域，時尚資源好到爆，而她的媒體價值升至284億（摺合2190萬美元），成為「earned media value（EMV）」第一名。



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