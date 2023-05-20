禁欲系男神的相遇！《Island》金南佶、《原来这就是爱啊》金英光有望合作Netflix新剧《Trigger》

想拍爱情片的金南佶又接到动作片的出演邀约了！XD

今年（2023年）即将过去一半，‎大家在Netflix追了哪些作品呢‎？各种题材的韩国电视剧陆续通过该平台播出，预计於2025年公开的片单也悄悄安排上了！

据消息指出，金南佶有望出演Netflix新动作灾难惊悚剧《Trigger》，描述两个对「枪」的定义不同的男人所对立的故事。是一段为了弱者应该使用枪的男人，和绝对不能使用枪的男人，两人解决问题的过程。若确定出演，金南佶将饰演现职警察「李道」，他是前军队狙击手、奥运会金牌得主，逐渐接近可疑的枪击事故的人物。

而今年以Disney+《原来这就是爱啊》之「韩冬辰」一角收获不少好评的金英光，有望与金南佶合作。若他确定出演，将饰演具有四次元魅力的「文白」，是武器中间人的核心人物。

有趣的是，金南佶曾「公开喊话」自己想拍摄「爱情片」‎，但陆续接到的作品邀约，居然还是「动作片」！小编也好想再看到像《名不虚传》里金南佶陷入爱情的片段啦～另外，金南佶主演的Netflix《盗贼：刀之声》预计在今年第三季度公开。

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