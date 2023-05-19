《車貞淑醫生》婆婆朴俊錦：「想成為像嚴正化那樣的前輩」！嚴正化緊緊擁抱劇中女兒讓拍攝順利完成〜

演員朴俊錦時常在韓劇中演出兇惡的婆婆以及強勢的媽媽等角色，而本次也因出演《車貞淑醫生》男主角金炳哲的母親一角而備受矚目。她也在YT頻道中透露了《車貞淑醫生》拍攝時的小插曲，見識到嚴正化暖心的一面。

首先朴俊錦表示因為《車貞淑醫生》近來人氣高漲，她與劇組所有人都一樣感到相當開心。嚴正化更是在看完第1、2集之後就打電話給她，並表示「因為前輩與金炳哲的喜劇效果，救活了這部電視劇」，這讓朴俊錦感到相當開心，但也怕這只是嚴正化的客套話而已。不過她與金炳哲的確在事前與導演溝通多次，如果劇中的喜劇成分是1的話，朴俊錦與金炳哲的搭配大約表現出5〜6這麼多。



而最令朴俊錦印象深刻的一場戲，是當金炳哲發現女兒伊琅報考的不是醫大而是美術學院的時候，生氣地把所有她的美術用具與畫作都丟在地上並破壞，大聲斥責女兒。而接下來必須有女兒伊琅傷心落淚的畫面，但當天飾演伊琅的演員李書妍就是哭不出來。朴俊錦說明這並不代表她演技不好，有時候想流淚時就是哭不出來，她自己也有這樣的經驗，導演一定要流淚的畫面但又不想藉助眼藥水。



此時的嚴正化，只是走過去緊緊抱住了飾演伊琅的書妍，大約有20秒鐘的時間那麼久，這畫面讓在一旁的朴俊錦看了都不禁流下淚來。就這樣，等到導演再度開拍時，伊琅的眼淚就簌簌地流了下來，這時朴俊錦心想「我一定要也成為這樣的前輩」，也讓大家見識到嚴正化私下暖心又包容的一面。



接下來朴俊錦還提到自己演了很多位男神的媽媽，而且自己還清楚記得每一位男主角在劇中的名字，譬如《祕密花園》中的玄彬金祖沅，《繼承者們》的李敏鎬金歎等等。她也提到為了電視劇的場面需要，除了自己日常穿的服裝以外，也會特別添購服飾，也公開了她的愛牌給大家。



朴俊錦也提到平時自己喜歡看一些好的文具與好的書籍，因為她堅信一個人的人品內涵以及性格，在鏡頭前其實一覽無遺。她看書並不是想要變得更聰明，而是期許自己看起來更有內涵更有深度一點，所以每天她也朝這樣的方向在努力中。

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