Super Junior崔始源終究往綜藝人邁進了嗎XD 與李龍真、曹世鎬、朱宇宰、柳炳宰攜手新節目海報很神祕！

有網友反應跟小編一樣！「崔始源為什麼……」只能說擺在這些人之中有種違和感但想想卻又還好XDDD

MBC 6月11日即將推出全新綜藝節目《做沒做過的事》，讓MC們每週和不同的特別嘉賓公開「沒做過的事」，是檔Talk Show（脫口秀）。

《做沒做過的事》MC包括諧星李龍真、曹世鎬、柳炳宰，還有Super Junior崔始源、模特兒出身的朱宇宰，這卡司一字排開最顯眼的恐怕是始源了，因為包括朱宇宰在內，除了始源以外的人都是綜藝常客了，搞笑名場面不勝枚舉，而始源目前僅偶爾在實境綜藝《我家的熊孩子》、自家SJ活動、私下或是喜劇表演上創造綜藝效果，鮮少真正有固定節目還擔任MC。



▼回顧始源與外甥在《我家的熊孩子》的名場面



▼始源前陣子誤闖金鍾國的自拍創造話題（請往右滑到最後一張圖片）



▼戲劇《酒鬼都市女人們2》喜劇名場面



有網友見這陣容忍不住說：「崔始源為什麼……」不過也有網友因此特別期待始源的表現，看來很快就能看見始源跟隨希澈、利特、神童、圭賢等隊友在綜藝界大展身手了。



更有趣的是，《做沒做過的事》今（19）日公開首張海報，5個MC完全沒露臉做韓國人本來就喜愛玩的「人體跳箱」姿勢，5個人五顏六色用屁股對著鏡頭，形成很奇妙的畫面。



《做沒做過的事》在4月中時曾在網路上召集「想掰大腿的男性朋友們」，由此可知正式播出的內容很可能有個主題是掰大腿，那麼海報上有的「人體跳箱」出現的可能性也很大了。



《做沒做過的事》將在6月11日星期日首播，將加入競爭激烈的週末綜藝大戰。

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