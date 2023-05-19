Super Junior崔始源终究往综艺人迈进了吗XD 与李龙真、曹世镐、朱宇宰、柳炳宰携手新节目海报很神秘！

有网友反应跟小编一样！「崔始源为什么……」只能说摆在这些人之中有种违和感但想想却又还好XDDD

MBC 6月11日即将推出全新综艺节目《做没做过的事》，让MC们每周和不同的特别嘉宾公开「没做过的事」，是档Talk Show（脱口秀）。

《做没做过的事》MC包括谐星李龙真、曹世镐、柳炳宰，还有Super Junior崔始源、模特儿出身的朱宇宰，这卡司一字排开最显眼的恐怕是始源了，因为包括朱宇宰在内，除了始源以外的人都是综艺常客了，搞笑名场面不胜枚举，而始源目前仅偶尔在实境综艺《我家的熊孩子》、自家SJ活动、私下或是喜剧表演上创造综艺效果，鲜少真正有固定节目还担任MC。



▼回顾始源与外甥在《我家的熊孩子》的名场面



▼始源前阵子误闯金钟国的自拍创造话题（请往右滑到最后一张图片）



▼戏剧《酒鬼都市女人们2》喜剧名场面



有网友见这阵容忍不住说：「崔始源为什么……」不过也有网友因此特别期待始源的表现，看来很快就能看见始源跟随希澈、利特、神童、圭贤等队友在综艺界大展身手了。



更有趣的是，《做没做过的事》今（19）日公开首张海报，5个MC完全没露脸做韩国人本来就喜爱玩的「人体跳箱」姿势，5个人五颜六色用屁股对著镜头，形成很奇妙的画面。



《做没做过的事》在4月中时曾在网路上召集「想掰大腿的男性朋友们」，由此可知正式播出的内容很可能有个主题是掰大腿，那么海报上有的「人体跳箱」出现的可能性也很大了。



《做没做过的事》将在6月11日星期日首播，将加入竞争激烈的周末综艺大战。

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