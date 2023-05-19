《King the Land》完美的他其實是「戀愛新手」！曾向潤娥表示：「妳絕對不是我的菜」，李俊昊提出「共進晚餐」果然被拒絕了XD

李俊昊從飛機上跳下來，小編居然想到《烏龍派出所》裡中川的爸爸！XD

預計於下月（6月）17日首播的JTBC新週末劇《King the Land》，描述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元，與因為職業關係即使不想笑、也要一直保持開朗笑容的小職員千莎朗相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。由李俊昊、潤娥主演。

在最新的預告影片裡，揭示身為財閥繼承人的具元，沒有什麼想要的，也討厭去爭取什麼。他只會皮笑肉不笑的「假笑」，也討厭別人的笑容，甚至還有「再笑就開除妳」這種惡質發言。（潤娥罵李俊昊的表情實在是太搞笑了XD）

曾出演電影《雞不可失》等熱門作品的陳善圭也來軋一角，他直指具元的問題：「一看就知道，你是戀愛新手！沒有幽默感、又沒Sense，所以才沒能談戀愛！」穿著圍裙、蹲在地上的具元表示：「眼淚怎麼就跑出來了呢？」

具元激動地向莎朗說：「即使重生了，妳也絕對不是我的菜！」（潤娥委屈巴巴的表情超像小狗狗！）不過，這個女人逐漸吸引具元的注意。他甚至提出「晚餐邀約」，想當然爾，莎朗果斷拒絕了～





▲就看李俊昊到底會「假笑」幾次．．．（小編的嘴角也逐漸失守哈哈哈）

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