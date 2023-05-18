「5点」ATBO携新辑清爽回归！柳俊民&吴俊锡：「因《PEAK TIME》在团队合作上成长最多」

在《PEAK TIME》化名「5点」参赛，去年7月才出道的新人男团ATBO，今（18）日携第三张迷你专辑《The Beginning：飞上》回归，举行了Showcase（发布会）后主打歌MV也在随后公开。

ATBO於首尔龙山区Blue Square万事达卡大厅举行Showcase，七位成员吴俊锡、柳俊民、裵玹浚、石乐园、郑胜换、金渊奎与元傧全员出席，新辑《The Beginning：飞上》是想传达飞得更高更宽广，关於他们7名少年的故事，《The Beginning》系列专辑也将以此作为三部曲句点，收录了包括主打歌〈Next to me〉在内共6首新歌。



主打歌〈Next to me〉是首欲展现飞翔决心，Old School New Jack Swing（新杰克摇摆）类型的歌曲，庞克铜管乐器和吉他声要带给人清爽快感，歌词里充满想飞得更高的更远的自由抱负，吴俊锡与裵玹浚参与了作词。MV已在韩国时间下午6时（港台时间下午5时）公开。



从《The Beginning：开花》、《The Beginning：始作》到《The Beginning：飞上》，ATBO做好了「飞翔」的准备，与过去强烈的音乐色彩不同，确认了风格变化，要带来「充满活力的能量」。队长吴俊锡认为某个角度看来他们是改变了形象，但从另个角度是在舞台上展现出自己平时的模样，柳俊民则说以前就很想尝试欢快的歌曲，希望这样的曲风对粉丝来说是很棒的礼物，对自己也是美好的回忆。



「想从粉丝那里听到『原来很适合这种风格』、『所有舞台都很适合』。」金渊奎这么说，成员们一致认为过去的歌曲比较黑暗、强烈走向，也想展现给大家能帅气消化各种风格的模样，想巩固自己「Go Performance」的称号。



提到前阵子参与的选秀节目《PEAK TIME》，柳俊民表示又紧张又激动，「执行任务时，会想著要在现场演唱或舞蹈上有所成长，所以经过了更多的练习还有讨论」，表示因此更加有了团队合作精神，而且提到「看见同事和前辈们受到了刺激，觉得有非常多优秀的人，成为了我们之间成长的契机」。

吴俊锡也认同ATBO在团队合作成长最多，表示过去也许忙於跳舞和唱歌都急於配合彼此，而这次回归变成了互相照顾、互相感受彼此辛苦，团队间的温暖油然而生。



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