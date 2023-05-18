【韓網熱帖】認為洗澡超級累的任時完

多少人有共鳴？

任時完出演網綜時透露自己有個小小煩惱：「我很怕麻煩，甚至回到家覺得洗澡都超級討厭、是非常重的工作。 真的太累了。 回家前把精力全部發散掉了。」

出門一趟回來感覺洗澡很辛苦，共鳴！！

（加上有些人可能要卸妝、做好臉部護理...）



韓國網民評論：

1. 認同，洗澡是世界上最麻煩的事

2. 其實洗完會舒服到飛起，但洗之前都感覺好累...

3. 讀大學時因為不想洗澡翹課好多次... 人為什麼要洗澡啊

4. 因為討厭運動後必須洗澡，所以連運動都討厭了

5. 任時完和我居然有共同點kkk

6. 我也是，在外面瘋狂發散精力後回家只想躺下睡覺

7. 出門前化妝準備就已經累了，回來後更累ᅲᅲ

8. 卸妝就是大工程

9. 至少他還是短髮...

10. 有人可以替我洗頭髮和吹乾嗎ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

11. 想把頭塞進寵物烘毛機

12. 洗澡倒還好，吹頭髮擦乳液這些才叫麻煩ᅲ

13. 我要先在客廳地板躺30分鐘，充飽電才有力氣洗澡

14. 前往浴室的路充滿艱險ᅲᅲ

15. 回家必須立刻洗澡，不然就會越來越不想洗，陷入與自我的斗爭kkkk

16. 拜託發明給人洗澡的機器吧

17. 如果有像洗車場一樣用機器洗人的地方該多好kkk

出處：https://theqoo.net/square/2799578675

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