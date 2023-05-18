網友認為羅PD《出差十五夜》邀請男團 SEVENTEEN 是來還債報恩的「四大原因」

純分享網友提到的內容，還補充一些小細節，大家覺得如何呢？

偶像團體能夠「單獨」&「完整體」出演羅PD的人氣綜藝節目《出差十五夜》絕非易事，光看各大經紀公司、演員、電影或電視劇宣傳團隊爭相上節目，就可以知道《出差十五夜》對於大眾的影響力了。

如果以偶像團體舉例的話，2021年與 BTS 防彈少年團《Run BTS!》（奔跑吧防彈）出了合作篇，2021年少女時代宣傳正規七輯《FOREVER 1》，接著就是2023年的SEVENTEEN特輯，套一句隊長S.COUPS的話：「我們成功啦！」



此外，網友也以羅PD《出差十五夜》邀請男團SEVENTEEN是來還債報恩等逗趣發言，提供了一些他們互動前後的小小線索，我統整了一下其中的「四大原因」。

第一點：SEVENTEEN 絕對是現下 KPOP 圈的一線人氣男團，專輯銷量歷代級冠軍、年度銷量與成長、網上話題度、多首熱門曲…等等的團隊傲人成績，很值得羅PD邀請他們單獨做一整個特輯節目。





2. 夫勝寛在HYBE篇時協助羅PD主持，當時36位歌手而且新人也很多，大家帶著姓名條，羅PD肯定也是手足無措，所以請「KPOP博士」勝寛現場協助主持並帶動氣氛跟節奏，最後還特別給勝寛一份感謝狀（福利劵，舉例：送上應援車或者有什麼要求等等）。



羅PD也在SEVENTEEN特輯的節目上小心翼翼地詢問勝寛，這次出差找上SEVENTEEN算不算抵用掉了呢？勝寛表示：「不能用在這裡，要等到《Biong Biong地球娛樂室》男版找成員時使用。」表達出了想合作的野心，引發現場爆笑。但事後他也解釋，自己其實並不敢要求羅PD送應援車給他們，羅PD看出勝寛應該不好意思使用，告訴他無論何時都可以要求，暖暖的收尾了。

3. HYBE篇時 SEVENTEEN 出場提前被卡歌，熱門曲〈拍手〉（Clap）應該要播到最後帥氣的結尾，但一不小心提前卡掉，導致場面氣氛瞬間冷掉～。XDDD



▼可快轉到16:11觀看。



▼所以這次SEVENTEEN特輯，直接把歌曲播好播滿，換成員們反問：「音樂怎麼還不停，太長了～。」，羅PD也看得很開心～！XD

讓全員都HIGH到最高點的猜歌曲目：GD X 太陽〈GOOD BOY〉



4. 節目組裡面的工作人員肯定有真粉絲（克拉CARAT），羅PD本人也是，整場表情溺愛＋姨母笑，看起來太喜歡SEVENTEEN了～



▼羅PD沉浸在〈孫悟空〉（Super）刀群舞的片段，字幕還配上了：「第一排充滿私心的羅克拉。」



目前已播出（EP.1-1～4）和（EP.2-1~2），本週五（5/19）韓國時間23:00還將釋出EP.3，一起期待吧！

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