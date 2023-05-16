MAMAMOO華沙校慶演出被罵：低俗不雅vs藝術而已

MAMAMOO成員華莎大學慶典上的現場表演在韓網上引發激烈的討論。

韓國大學迎來校慶季，不少學校都會邀請人氣歌手、愛豆團前去學校演出，華沙受成均館大學的邀請參加了校慶，但她的表演卻在事後引發爭議，不少網友指責她「太露骨」、「越界了」。

當天的慶典上，華莎演唱了MAMAMOO的熱門歌曲和自己的solo曲，以出眾的唱功和華麗的舞台風度炒翻現場氣氛，獲得現場觀眾的熱烈的掌聲。 出現爭議的部份發生在華沙表演《Above Live》時，她先是分開雙腿蹲地，接著用舌頭舔手之後又把手放在特定身體位置上，隨後起身，現場氣氛嗨翻天，全體觀眾都在歡呼。



有人將這段直拍放到網路上之後引發了爭議，網友們對此褒貶不一，不少網民批評演出太露骨，稱：「辣眼睛，好髒」、「為什麼會覺得這個動作很性感，就是一直有人誇她，她才會越來越沒分寸」、「越線了，真低廉 」、「這是校慶活動啊，感覺就有點過了」、「 要是在自己的演唱會設置年齡限制無所謂 」等。 不過也有部份粉絲力挺華沙，表示：「這就是成人式的性感啊」、「表演而已，何必這麼認真呢」、「華沙撕裂了舞台，不愧是女王，表演太棒了」等。



這場演出畫面其實也是tvN 綜藝節目《舞蹈歌手流浪團》拍攝的一部份，華沙和金完善、嚴正化、李孝利、BoA等人作為固定嘉賓前往韓國各地與粉絲見面，節目將於25日首播，不知道相關鏡頭會如何呈現在節目中呢。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞