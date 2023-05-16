BTS SUGA人氣網路對飲節目《SUCHWITA》預告第一位女來賓！《羅曼史是別冊附錄》李奈映帶新戲回歸
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BTS SUGA人氣網路對飲節目《SUCHWITA》預告第一位女來賓！《羅曼史是別冊附錄》李奈映帶新戲回歸

綜藝   2023年5月16日   星期二10:00   Mico  

（封面圖源：tvN《羅曼史是別冊附錄》海報、youtube@BANGTANTV）

這個讓全世界都羨慕的女人回來啦！！擄獲元斌和李鍾碩兩大男神的心的李奈映回來啦～～～。

BTS 防彈少年團 SUGA 的人氣網路訪談節目《SUCHWITA》（SU吹打）預告釋出，節目的第一位邀請到女來賓出演！她就是韓劇《羅曼史是別冊附錄》的李奈映，這次她帶著新戲回歸了。
（圖源：tvN《羅曼史是別冊附錄》海報）

wavve新劇《朴河京旅行記》講述在任何人都會遇到想消失的瞬間，國語老師朴河京（李奈映　飾）擺脫日常，利用週六渡過一日旅行，散步、品嘗美食、遇見不同的人，在旅行中發現慰藉和共鳴的故事。
（圖源：wavve《朴河京旅行記》海報）（圖源：wavve《朴河京旅行記》劇照）

▼雖然節目經常邀請到意想不到的來賓出演，但這次邀到李奈映，連主持人SUGA也不敢相信，驚訝了好久。（李奈映很少上節目，連戲劇作品都是會時隔好幾年才推出）

SUGA對著鏡頭表示這次的嘉賓絕對會讓大家嚇一跳，兩人越聊發現共通點越多，平時愛穿運動服行動、特別喜歡喜劇，李奈映還說乾脆自己去參加《喜劇大聯盟》試試看，在節目上被水球砸看看，SUGA立刻說：「啊，那可不行。」怎麼能讓大家的女神被水球砸呢！！！XD
（圖源：youtube@BANGTANTV）（圖源：youtube@BANGTANTV）

很少上節目的李奈映，可以算是比較神秘的形象，她除了是元斌的妻子，還是李鍾碩公開說過的自己的理想型，究竟女神的魅力為何？一起期待5月22日晚間十點（韓國時間）播出的節目吧！
（圖源：NATE）

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