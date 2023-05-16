《车贞淑医生》男二Roy Kim多次向女主表达心意～观众吐槽：她还是有夫之妇，你这样和崔胜熙有什么区别！

《车贞淑医生》以超猛收视率领跑同档剧。

严正化领先主演的《车贞淑医生》凭藉演员们的精湛演技和观众们口碑，每一集播出时都刷新自身最新收视率，最新一集收视率直冲18%，成为JTBC历史第四。 好评如潮的该剧播出时也有杂音传出。

上周播出的《车贞淑医生》第10集男二号Roy Kim（闵旴赫 饰）向车贞淑（严正化 饰）告白。 Roy Kim是具山大学医院肝胆胰外科科长，同时也是万人迷了，是个让任何人都可能陷入爱情的魔性男人，原本对任何人都不付出真心的他却在认识车贞淑之后逐渐被她吸引，从关注到在意、再到喜欢。 第10集中，车贞淑终於知道老公徐仁豪（金炳哲 饰）出轨并有私生子的事实，备受打击却又因为两名子女隐忍不发。 Roy Kim不愿看到车贞淑为此纠结与痛苦，希望她能够追求自己的幸福，而非为了已经长大成人的孩子们始终隐忍。 清醒的车贞淑告诉对方：「我会自己寻找让自己幸福的出路」，爽快地与对方划清了界限。 但Roy Kim不依不饶地表示：「请不要忘记我是你的朋友，只要你需要，任何时候我都会奔向你，不管什么时候...... 只要平安地越过波涛，我也还会有机会吧。」 再一次向车贞淑表达了心意。



相关内容播出后引来了观众与网友们的热烈讨论，原因在於Roy Kim向已婚的车贞淑告白，有观众表示：「虽然Roy Kim很帅很好，但如果是现实中的事情的话我并不看好」、「如果车贞淑和Roy Kim在一起的话，他俩和徐仁豪、崔胜熙又有什么区别呢？」 、「Roy Kim是什么时候爱上车贞淑的???」 、「Roy Kim为什么会喜欢女主？ 我看漏了吗???」、

「站在车贞淑的立场来看对方已经越界了，老公出轨之类的都是车贞淑的家事，是她要解决的问题，哪怕Roy Kim代表的是观众们的想法，向女主告白也太过了吧，让女主离婚然后和自己在一起，这和崔胜熙有什么区别？」



车贞淑、徐仁豪、崔胜熙、Roy Kim，剪不清理还乱的四角恋，故事会如何发展下去呢？

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