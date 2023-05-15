《二十五，二十一》導演新作邀請到兩大霸氣女王！金泰希&林智妍驚悚新劇《有院子的家》雙人海報公開

海報上寫著：「院子裡飄出了屍體的味道」超會拍心動場面的鄭導，這次要挑戰讓大家心驚膽顫的懸疑驚悚劇，我已經開始期待了～。

時隔三年回歸電視劇的《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》金泰希，與演活《黑暗榮耀》惡女的林智妍攜手合作的ENA新劇《有院子的家》公開了雙人海報引發關注。

本劇講述因後院傳出了可疑氣味而相遇的珠蘭（金泰希 飾）和尚恩（林智妍 飾）的驚悚懸疑故事，一邊是人人都羨慕的完美家庭，一邊是被長期家暴的可憐女人。



海報上寫著：「院子裡飄出了屍體的味道。」金泰希穿著粉色系浪漫洋裝，如同她角色擁有的完美家庭般，在她身後的林智妍這次反過來演一位長期被家暴的受害者，整身黑一臉精神恍惚的模樣，讓人相當好奇她會如何詮釋這個角色。

▼台詞排練（讀本）現場五人合照左至右：金盛吳、金泰希、鄭志賢導演、林智妍、崔載林



【人物簡介】

▼金泰希飾演的「珠蘭」擁有人人羨慕的完美家庭，住的房子裡有院子，丈夫是醫生、兒子也帥氣又聰明，過著幸福富足的生活，但某天在後院聞到可疑的味道後，她的日常生活出現了裂痕並陷入混亂之中。



林智妍飾演夢想擺脫卑微現實的家暴受害者「尚恩」，住在破爛不堪的出租公寓裡，在遇上了有著完美幸福生活的珠蘭之後，人生出現了轉機。

▼金盛吳飾演珠蘭的丈夫「在浩」，是個能力出色的完美主義醫生，但自從家裡後院散發出可疑味道之後，開始與妻子發生矛盾。



崔載林飾演尚恩的丈夫「允範」，是名製藥公司的職員，長期對妻子家暴的施暴者。

ENA《有院子的家》由《請輸入檢索詞WWW》、《二十五，二十一》的鄭志賢導演執導，預計在6月19日首播，GENIE TV 同步上線。

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