《車貞淑醫生》61歲時尚婆婆朴俊錦YT頻道變身時尚教主：多年來尺寸維持在44號！

常常出現在多部人氣電視劇中主演婆婆輩的演員朴俊錦，近來也因《車貞淑醫生》的高收視率而共同受到矚目，而她也有自己開設的YT頻道「朴俊錦Magazine JUNGUM」，透過影片分享她的穿搭以及時尚理念。

最近朴俊錦上傳了一支新影片，向大家介紹她覺得丟掉相當可惜，但平時其實並不常穿出門的名品外套，她更笑稱自己穿上這些外套就像是安潔莉娜裘莉一樣，於是她一一在鏡頭前展現這些所謂的「已經退流行」但最近仍受到造型師青睞的外套們。



朴俊錦也分享她的時尚概念，她表示就算再美的衣服，如果不會穿搭的話也就不美了，更無法突顯她的優點。她在影片中介紹了幾個精品如Dior、Chanel等等的特色外套，更詳細的一一教導大家如何穿搭出特色來，有些是她在拍攝《繼承者們》的時候穿的，她也特別說到顏色也是時尚中不可或缺的一環，像這件青綠的C牌外套，也因為顏色比較特別，反而穿到的次數比想像中少一點。



朴俊錦也覺得有些10年前的外套雖然是舊衣服，但只要是漂亮，現在也能夠再繼續穿出門，不一定就要丟掉，也能夠更環保更加節約治裝費用。很多衣服對她來說也都有著不一樣的故事，朴俊錦覺得透過影片來向大家展示如何穿出這些衣服的特色，也能讓大家在穿搭上更得心應手，減少犯錯的機會。更令人羨慕的是，即使已經61歲的朴俊錦，所穿的衣服尺寸始終維持在44號尺碼！她也大方分享自己不復胖的秘訣給大家。



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