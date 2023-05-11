《Biong Biong地球娛樂室2》明天開播：4位成員再次瘋癲聚集，玩轉芬蘭、峇里！

最瘋狂的女勇士全員回歸！明天就開播了～～

由韓國金牌製作人羅暎錫打造，李恩智、李泳知、OH MY GIRL成員MIMI和IVE隊長安俞真演出的人氣韓綜《Biong Biong地球娛樂室》第二季將於本周末載譽歸來！

《Biong Biong地球娛樂室 第二季》講述爲了抓住逃到地球的月球兔子「兔瓏」而聚在一起的四名女勇士，透過穿越時空展開的全新概念綜藝節目。《Biong Biong地球娛樂室》第一季以泰國為主要拍攝場地，並起用新生代女星李恩智、Rapper李泳知、女團成員MIMI和俞真擔任主持人，雖然起初不被網民看好，但是四人靠著瘋狂的綜藝感牢牢抓住了觀眾的芳心，還刺激收視不斷攀升！



此外，節目吉祥物「兔瓏」也「子憑母貴」，其官方社交帳號粉絲暴增至15.5萬外，專屬周邊更不時賣到缺貨，熱度不輸主持，更讓人期待全員回歸的《Biong Biong地球娛樂室 第二季》將帶來怎樣的化學反應！



韓國最高薪製作人羅暎錫擅於發掘綜藝新星，過去不時起用Kpop偶像如Super Junior圭賢、WINNER旻浩、Block B P.O擔任節目主持，讓觀眾看見偶像以外的全新魅力。據悉當初安俞真獲邀加入節目，主要是為了平衡另外三位主持人的瘋狂表現，豈料她的失控式搞笑行徑更讓製作團隊措手不及，意外成為「綜藝金礦」！早前她登上韓綜《認識的哥哥》時笑稱自己擁有「偶像人格」和「綜藝人格」：「因為要保護好偶像的形象，原本非常擔心；身為偶像的人格會很謙虛，但是在綜藝裡會變得厚面皮、有話直說。」幸好一眾主持人大讚她率直且自信，相當討人歡喜。



以芬蘭和峇里為背景的《Biong Biong地球娛樂室 第二季》將於5月13日起、逢星期六下午在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看韓國觀察型綜藝《全知干預視角》，了解明星們不為人知的隱藏魅力。

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