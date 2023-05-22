《Biong Biong地球娛樂室2》羅PD趴地板求四姐妹不要再說英文了！跳舞機器直接變成遊戲黑洞～

這一幕真的太爆笑了～，我的精神糧食回來後，每天都好開心喔！XDDD

tvN人氣爆笑綜藝《Biong Biong地球娛樂室2》強勢回歸！原班人馬李恩智、MIMI、李泳知、安兪真再次相聚，這一回她們以絕佳默契製造了不少的搞笑畫面、話題不斷，還讓羅PD再次對她們求饒？！



EP.2節目組準備了擲柶遊戲，但過程中不能說英語，一說就要回到起點（分數歸零），因為韓國人講話特別愛加入英文單字，所以很多人都在這裡敗給羅PD。



但是，四個人都在遊戲過程中無意間講出英文，分數瘋狂歸零，就連節目組沒發現時，她們自己都會良心自白，坦承剛剛不小心說了英語，最後羅PD真的受不了了，整個人跪在地板說：「拜託…不要再講了！不要再良心發現了（哭）。」



▼另外，引發話題的還有這一段，Mimi答出韓國兩大黨名，最後還講出了「共產黨」讓全場爆笑又慌張！（韓國藝人通常都不碰政治話題，所以反應才會這麼大。）



《Biong Biong地球娛樂室2》韓國時間每週五晚間20:40 播出。台灣由friDay影音、LINE TV、愛奇藝、Hami Video(MOD)及MyVideo等平台跟播，香港由黃Viu煲劇平台跟播。

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