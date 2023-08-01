《BIONG BIONG地球娛樂室2》安俞真總是讓MIMI很尷尬，不想與她獨處？韓網友力挺：撰寫者想多了

《BIONG BIONG地球娛樂室》自開播以來一直備受觀眾喜愛，雖然也引發過幾次爭議，但始終瑕不掩瑜，收視率很不錯。

節目中李恩智、MIMI、李泳知、IVE安俞真4人默契十足，各種爆笑互動令觀眾們笑到肚子疼，這樣和諧的節目氛圍竟然也會有人挑刺，有網民在pann上發帖稱「《地娛室》中只有安俞真讓MIMI尷尬」，質疑安俞真不想和MIMI獨處。



該網友表示，節目中通過遊戲勝負來決定接下來的行程，李恩智與李泳知一組，安兪真與MIMI一組，贏的組可參加製作組安排的活動。 4個遊戲中安俞真和MIMI贏了3個，安俞真很大方地邀請另一組成員同行，為此MIMI也不得不附和她表示同意。 網友就推定安兪真如果是跟李泳知一組的話，她絕不會提出一起玩，顯然是不想跟MIMI獨處才這樣說，可是這讓MIMI變得很尷尬。 最後網友還辯稱，覺得安俞真和MIMI的關係並不像李恩智和李泳知那樣和諧親密。



뿅뿅지구오락실2 11화



미미랑 유진이가 게임 기껏 다 이겨놓고 하드한 스케쥴 감내하고서라도 혜택 다같이 나눠 가지고 싶어하는게 당황스러운 영석이형,, pic.twitter.com/ayQpuMxHDC — 그냥.. 뭔갈 보고 있는중 (@hung_nangnang) July 23, 2023

這位網友發帖原本是借此贏得其他網友和觀眾們的共鳴，來一起評評理，不過廣大網友們並未上當，反而是一面倒地支持安俞真，大家評論表示：「安俞真邀請大家一起吃烤肉是多麼善良的行為啊，你居然會曲解成這樣」、「 雖然安俞真勝負欲很強，導致她在MIMI遊戲失敗時會有些不開心，但也只有遊戲時才那樣，平時兩人關係都很好啊」、「看來節目是真的火了，都有毒唯出現了」、「什麼事情都賴在安俞真身上」、「兩人在節目中的定位都是『攻擊手』，所以可能會有些不搭，但你不能懷疑她倆的友誼」、「 安俞真的原罪就是她是女愛豆」等。



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