《紙之月》激情終將逝去，自覺荒謬而苦笑的金瑞亨最後得到了什麼！（EP.9 – 10完）

[有雷]劇情演出銀行員監守自盜的《紙之月》在本週畫下句點，婚姻中得不到珍視的金瑞亨沉浸在愛情中，幫小鮮肉完成了夢想，最終卻落得一場空，只能隻身逃亡到海外，錢，最後又代表了什麼？

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劉梨華（金瑞亨飾）遇上了總行監察組來查驗，匆匆忙忙奔回家中銷毀一切相關證據，包含一堆偽造的DM，她總是如此神態自若，所以VIP客戶都捧著大筆現金找上她。經調查後，梨華竟是分行中最為清白的人，反觀隔壁座位的樓利（寶拉飾）卻因私自挪用本應被銷毀的貨幣，而將面臨懲處。總行會突然來審查竟然是因為分行長做了不法勾當，梨華也因此轉換分行服務。



梨華始終會因為客戶提出「立刻需要一大筆錢」而傷透腦筋，不過總在她煩惱的同時，竟也會同時有人拿錢來請她協助管理投資，她的運氣真的很好總能化險為夷，其實她是一個古道熱腸的人，總是替別人著想，也伸出援手幫助朋友。挪用了鉅款，不僅支援小鮮肉尹旻載（李施優飾）完成導演夢，也還上了老公一直以來照顧她家人的支出費用。



旻載的電影有了當紅女星的加入而造成話題，成為名人後，他似乎忘了那個為他付出大筆資金的梨華，也不再單純而變得世故，雖然他還是記得要慢慢還錢給梨華，但卻說出了想要離開她的想法，隨著下部電影作品已有投資人，梨華在他心中已經不再重要，梨華也發現記憶中那個純真的男孩已經不在了，黯然離去，雖然旻載有些後悔，但一切都已經太遲。



梨華為了救出被綁架的樓利拋出了大筆金錢，但樓利卻仍在脫逃的路上喪命，引起警方追查整起事件。梨華在協助失智奶奶客戶吳淑子搬家時，意外目睹了旻載外公與工人起了衝突而腹部遭刺傷的過程……狼狽的梨華決定逃往海外，在泰國仍然過著心驚膽跳的日子。她救了一個孩子並跟著他來到偏遠地區的家中，幫忙打掃民宿度日。甚至再度救回了試圖輕生的一名女子，覺得她與自己同病相憐，而梨華在心中告訴自己，生命仍然要往前走……



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