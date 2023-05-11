《Biong Biong地球娱乐室2》明天开播：4位成员再次疯癫聚集，玩转芬兰、峇里！

最疯狂的女勇士全员回归！明天就开播了～～

由韩国金牌制作人罗暎锡打造，李恩智、李泳知、OH MY GIRL成员MIMI和IVE队长安俞真演出的人气韩综《Biong Biong地球娱乐室》第二季将於本周末载誉归来！

《Biong Biong地球娱乐室 第二季》讲述爲了抓住逃到地球的月球兔子「兔珑」而聚在一起的四名女勇士，透过穿越时空展开的全新概念综艺节目。《Biong Biong地球娱乐室》第一季以泰国为主要拍摄场地，并起用新生代女星李恩智、Rapper李泳知、女团成员MIMI和俞真担任主持人，虽然起初不被网民看好，但是四人靠著疯狂的综艺感牢牢抓住了观众的芳心，还刺激收视不断攀升！



此外，节目吉祥物「兔珑」也「子凭母贵」，其官方社交帐号粉丝暴增至15.5万外，专属周边更不时卖到缺货，热度不输主持，更让人期待全员回归的《Biong Biong地球娱乐室 第二季》将带来怎样的化学反应！



韩国最高薪制作人罗暎锡擅於发掘综艺新星，过去不时起用Kpop偶像如Super Junior圭贤、WINNER旻浩、Block B P.O担任节目主持，让观众看见偶像以外的全新魅力。据悉当初安俞真获邀加入节目，主要是为了平衡另外三位主持人的疯狂表现，岂料她的失控式搞笑行径更让制作团队措手不及，意外成为「综艺金矿」！早前她登上韩综《认识的哥哥》时笑称自己拥有「偶像人格」和「综艺人格」：「因为要保护好偶像的形象，原本非常担心；身为偶像的人格会很谦虚，但是在综艺里会变得厚面皮、有话直说。」幸好一众主持人大赞她率直且自信，相当讨人欢喜。



以芬兰和峇里为背景的《Biong Biong地球娱乐室 第二季》将於5月13日起、逢星期六下午在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看韩国观察型综艺《全知干预视角》，了解明星们不为人知的隐藏魅力。

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