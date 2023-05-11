《纸之月》激情终将逝去，自觉荒谬而苦笑的金瑞亨最后得到了什么！（EP.9 – 10完）

[有雷]剧情演出银行员监守自盗的《纸之月》在本周画下句点，婚姻中得不到珍视的金瑞亨沉浸在爱情中，帮小鲜肉完成了梦想，最终却落得一场空，只能只身逃亡到海外，钱，最后又代表了什么？

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刘梨华（金瑞亨饰）遇上了总行监察组来查验，匆匆忙忙奔回家中销毁一切相关证据，包含一堆伪造的DM，她总是如此神态自若，所以VIP客户都捧著大笔现金找上她。经调查后，梨华竟是分行中最为清白的人，反观隔壁座位的楼利（宝拉饰）却因私自挪用本应被销毁的货币，而将面临惩处。总行会突然来审查竟然是因为分行长做了不法勾当，梨华也因此转换分行服务。



梨华始终会因为客户提出「立刻需要一大笔钱」而伤透脑筋，不过总在她烦恼的同时，竟也会同时有人拿钱来请她协助管理投资，她的运气真的很好总能化险为夷，其实她是一个古道热肠的人，总是替别人著想，也伸出援手帮助朋友。挪用了巨款，不仅支援小鲜肉尹旻载（李施优饰）完成导演梦，也还上了老公一直以来照顾她家人的支出费用。



旻载的电影有了当红女星的加入而造成话题，成为名人后，他似乎忘了那个为他付出大笔资金的梨华，也不再单纯而变得世故，虽然他还是记得要慢慢还钱给梨华，但却说出了想要离开她的想法，随著下部电影作品已有投资人，梨华在他心中已经不再重要，梨华也发现记忆中那个纯真的男孩已经不在了，黯然离去，虽然旻载有些后悔，但一切都已经太迟。



梨华为了救出被绑架的楼利抛出了大笔金钱，但楼利却仍在脱逃的路上丧命，引起警方追查整起事件。梨华在协助失智奶奶客户吴淑子搬家时，意外目睹了旻载外公与工人起了冲突而腹部遭刺伤的过程……狼狈的梨华决定逃往海外，在泰国仍然过著心惊胆跳的日子。她救了一个孩子并跟著他来到偏远地区的家中，帮忙打扫民宿度日。甚至再度救回了试图轻生的一名女子，觉得她与自己同病相怜，而梨华在心中告诉自己，生命仍然要往前走……



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