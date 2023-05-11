金宣虎5月22日回歸！沉寂一年半首次公開露面，大熒幕出道作《貴公子》挑戰反派演技

金宣虎電影出道作《貴公子》定檔6月在韓上映，製作團隊將於5月22日舉辦發佈會，金宣虎作為主演之一也將出席，這是他在前女友風波後時隔1年半首次亮相媒體活動。

《貴公子》曾用名「悲傷熱帶」，是金宣虎進軍大熒幕的第一部作品。 金宣虎因《Start-Up：我的新創時代》《海岸村恰恰恰》兩部電視劇人氣高張，正準備涉足電影領域時，因前女友爆料私生活而大受打擊、從多部原計劃參與的新片中下車，唯有朴勳政導演仍堅持與他合作。 電影於去年4月殺青，時隔一年終於與觀眾見面。



金宣虎去年7月以話劇《Touching the Void》復出，也陸續舉辦了多次粉絲見面會，但一直未有出席公開場合的媒體活動。





新片《貴公子》中，金宣虎飾演令地下拳擊手 「馬爾可」（姜泰柱 飾）周圍變成一片廢墟的身份不明追擊者「貴公子」，大膽挑戰反派角色、顛覆以往作品中的深情形象; 金剛於飾演對馬爾可十分執著的財閥二世委託人，高雅羅飾演不斷與馬爾可偶遇的神秘女子。 導演由《魔女》系列、《闇黑新世界》《樂園之夜》朴勳政擔任。



雖然在媒體面前低調，金宣虎的工作檔期卻十分充實，與朴勳政導演的二度合作、車勝元金剛於聯合主演的電影《暴君》也正在等待上映，有望與朴珪瑛合作根據同名小說改編的電視劇《網內人》。



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