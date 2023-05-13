【訪問】FTIsland雖首次來澳門但感覺很親切：我們在籌備新專輯～麻煩大家再等一等！

5月6日FTIsland來到澳門見粉絲！這次更是首次到訪澳門，期間還與小編做了訪問。來看一下FTIsland有什麼想跟大家說？對於澳門這個地方又有什麼想法？

1）已經有好一陣子沒有來到澳門，心情怎樣呢？

FTIsland：其實我們是第一次來澳門的，之前沒來過，但雖然是首次來澳門，也是有種熟悉感。同時見到這麼多粉絲在等待我們來臨的感覺，真的很開心。

2）想去澳門那些景點或想試什麼美食？

FTIsland：好想去澳門塔！知道澳門塔有笨豬跳，很想去嘗試一下自己的膽量！而美食方面的話，其實我們什麼吃的（笑），而昨日就吃了點心。



3）經歷完疫情，如果要用FTIsland的一首歌報答Fans的愛意，你們會選擇那句歌詞？

FTIsland：會選擇《Still With You》這首歌，因為歌詞內容是講述經常陪伴身邊，所以好適合在疫情之後仍然繼續愛我們的粉絲。

4）相隔6年再同澳門粉絲見面，最想跟粉絲說什麼？

FTIsland：好想跟大家說「過了這麼久，你們過得好嗎，我們過得好好～」



5）這次的演出有沒有值得關注的部分呢？

FTIsland：我們整個演出也是很精彩，歌單當中有新歌亦有大家耳熟能詳的歌曲，也有在日本巡演時表演的歌曲，希望大家一刻也不能鬆懈，同時也很享受我們的演出呀！

小插曲：而洪基此時就問了敏煥，穿著這麼好看髮型還特別梳理一番是怎樣，敏煥就表示因為打鼓經常在後方未必經常見到，這樣的造型就可以吸引到大家看他了，而身上所穿的心心圖案襯衫，是表達他的愛意給粉絲呀。大家...當晚一定有感受到敏煥對大家滿滿的愛吧！



6）有沒有音樂以外的工作計劃？例如是拍攝電視劇？

FTIsland：因為通關了，很多地方也可以去，所以想去多點不同地方舉辦巡演，另外也在籌備新專輯，大家期待一下吧！



7）最後和粉絲們打個招呼，總結一下。

洪基：這麼久沒來，很開心！同時希望大家可以享受我們的演出。而我剛甩了大牙，一定是很開心所以大牙甩出來了，大家都和我一樣享受演出。

在真：澳門第一次來，希望這麼久來澳門演出可以帶到精彩的演出給大家看。

敏煥：剛才看到大家拿著好多應援棒來迎接我們，看到其一版本是已經絕版買不到，應該是喜歡我們好久的粉絲，見到的那一刻真的很開心。另外洪基和在真在韓國有音樂劇的演出，希望之後大家如有時間都可以去韓國支持一下吧。



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