【访问】FTIsland虽首次来澳门但感觉很亲切：我们在筹备新专辑～麻烦大家再等一等！

5月6日FTIsland来到澳门见粉丝！这次更是首次到访澳门，期间还与小编做了访问。来看一下FTIsland有什么想跟大家说？对於澳门这个地方又有什么想法？

1）已经有好一阵子没有来到澳门，心情怎样呢？

FTIsland：其实我们是第一次来澳门的，之前没来过，但虽然是首次来澳门，也是有种熟悉感。同时见到这么多粉丝在等待我们来临的感觉，真的很开心。

2）想去澳门那些景点或想试什么美食？

FTIsland：好想去澳门塔！知道澳门塔有笨猪跳，很想去尝试一下自己的胆量！而美食方面的话，其实我们什么吃的（笑），而昨日就吃了点心。



3）经历完疫情，如果要用FTIsland的一首歌报答Fans的爱意，你们会选择那句歌词？

FTIsland：会选择《Still With You》这首歌，因为歌词内容是讲述经常陪伴身边，所以好适合在疫情之后仍然继续爱我们的粉丝。

4）相隔6年再同澳门粉丝见面，最想跟粉丝说什么？

FTIsland：好想跟大家说「过了这么久，你们过得好吗，我们过得好好～」



5）这次的演出有没有值得关注的部分呢？

FTIsland：我们整个演出也是很精彩，歌单当中有新歌亦有大家耳熟能详的歌曲，也有在日本巡演时表演的歌曲，希望大家一刻也不能松懈，同时也很享受我们的演出呀！

小插曲：而洪基此时就问了敏焕，穿著这么好看发型还特别梳理一番是怎样，敏焕就表示因为打鼓经常在后方未必经常见到，这样的造型就可以吸引到大家看他了，而身上所穿的心心图案衬衫，是表达他的爱意给粉丝呀。大家...当晚一定有感受到敏焕对大家满满的爱吧！



6）有没有音乐以外的工作计划？例如是拍摄电视剧？

FTIsland：因为通关了，很多地方也可以去，所以想去多点不同地方举办巡演，另外也在筹备新专辑，大家期待一下吧！



7）最后和粉丝们打个招呼，总结一下。

洪基：这么久没来，很开心！同时希望大家可以享受我们的演出。而我刚甩了大牙，一定是很开心所以大牙甩出来了，大家都和我一样享受演出。

在真：澳门第一次来，希望这么久来澳门演出可以带到精彩的演出给大家看。

敏焕：刚才看到大家拿著好多应援棒来迎接我们，看到其一版本是已经绝版买不到，应该是喜欢我们好久的粉丝，见到的那一刻真的很开心。另外洪基和在真在韩国有音乐剧的演出，希望之后大家如有时间都可以去韩国支持一下吧。



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