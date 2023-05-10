无法一心多用！BTOB恩光在签售会上和粉丝聊天聊得太开心后：忘记给签名、签给了自己 XD

近日，在 the qoo 有一篇文章是在讨论粉丝签售会没有给签名的爱豆，引发不少讨论。

而这位爱豆就是BTOB队长恩光，在签售会上总是和粉丝们聊天聊得太开心，最后就忘记给签名了。粉丝：「但是欧巴为什么不给签名啊？」还有粉丝拿到只签一笔的 XD

还有一名粉丝分享：「恩...签名呢？是因为你的脸太帅所以签不了名吗？」上面写著 To.你好 XX！非常感谢、爱你哦 ♥ 而另一位粉丝的则是有签名，但是...恩光写了「To.恩光」，粉丝：「我的名字是恩光吗？」

230506 케타포 대면팬싸



응가... 싸인은...?

너 얼굴이라 싸인 못하겠어서 그랬어..? @BTOB_SEKwang pic.twitter.com/s3HGHV6sGe — 창섭이누나 (@_sub_sub_sub) May 6, 2023

这些可爱又有趣的小插曲，让网友纷纷表示：「我们恩光很难一心多用...嘿嘿嘿」、「啊 因爲是徐恩光，这所有的一切都太搞笑了ㅠㅠ」、「恩光给恩光 哈哈哈哈哈」、「不是聊天会吗？好可爱啊」、「看来是非常有趣的聊天啊」、「但还是度过了愉快的时间啊」、「竟然集中於粉丝们，真的太感动了」、「真的是传奇爆笑爱豆」等等。



而 BTOB 在本月2日发行迷你12辑《WIND AND WISH》，主打歌包含著希望相爱的人的幸福和安宁，BTOB 自己要成爲「Lucky Charm」，向世界传播「正能量」的讯息。近日他们也在各大音乐节目进行打歌，大家都有看舞台了吗？



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