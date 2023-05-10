把老公的話當聖旨，李尚禹被罵精神控制老婆！金素妍維護：他比任何人都在意我的健康

金素妍原本抱著分享婚後生活的心情公開私下生活，卻沒想到招來了網友對她老公李尚禹的指責。

日前，金素妍和李棟旭主演的《九尾狐傳1938》播出，她亮相各大綜藝節目為新劇宣傳，最近就登上了《劉QUIZ》，大談結婚6年的演員丈夫李尚禹。 金素妍向主持人們講述了自己家從11月才開暖氣（地暖）的原因，是因為老公李尚禹認為要適應外面寒冷的天氣應該適當維持室內溫度，原本怕冷的金素妍之前都是9、10月份就開暖氣，婚後就被老公阻止了。



金素妍表示：「我生日是11月2日，我們就決定那一天再開暖氣，去年在我生日當天我倆一睜眼就去開了暖氣，年紀大了之後覺得生日沒有什麼特別大的意義，但去年為了開暖氣真的特別期待過生日。 」除此之外金素妍還提到老公要求她早起一起吃早飯的事情，她解釋一開始自己無法醒過來，強壯的丈夫就一把將她抱起來，直接抱到餐桌前或者沙發上，「當我再次睜開眼睛的時候，發現自己在沙發上，又或者坐在餐桌前......」 分享婚後生活的金素妍並未顯露出任何不滿或不自在的情緒，似乎很享受老公的控制欲。 沒想到這段節目播出後，不少網友覺得金素妍遭到了李尚禹的gaslighting（煤氣燈效應：指對受害者施加的情感虐待和操控，讓受害者逐漸喪失自尊，產生自我懷疑，無法逃脫），在網上痛罵他太自私。

看到事情逐漸發酵到被多家媒體報導，金素妍在個人IG上為老公澄清，稱：「他比任何人都在意我的健康，為了我的身體才讓我晚點開暖氣，讓我我適當運動來增強免疫力，當時為了好玩才決定我生日11月2日那天開（暖氣）。 我的表達有所欠缺，去年生日這段回憶很有意思，請大家不要擔心哦。」



4年前金素妍在劉在錫面前說過同樣的事情，當時她作客了《Happy Together 4》，剛結婚三年的她在節目中爆料李尚禹不讓她開暖氣，「我買了一個一人用取暖器，有時候他也會把腳放上去。」 相同的內容卻引發了觀眾們完全不同的反應，4年前民眾認為這是夫妻倆的甜蜜點滴，4年後大家卻覺得這是男方在gaslighting金素妍。



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