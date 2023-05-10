甜度爆表！《浪漫醫生金師傅3》安孝燮&李聖經拍大頭照，你倆是利用拍劇在約會吧

這也太甜了吧？ ！
《浪漫醫生金師傅3》正在熱播中，劇中CP安孝燮和李聖經從上一季開始就受到了廣大觀眾的喜愛，第三季中倆人開始偷偷同居，互動超甜。 最近他倆拍攝大頭貼的照片曝光，背後擁抱和臉頰親吻溫馨又甜蜜，完美展現了劇中徐宇鎮和車恩彩戀愛時的氛圍。 而在劇中李聖經和安孝燮幾乎每一集都會展現超凡的眼神演技，讓人質疑兩人是不是真的相愛，根本就是在利用拍攝在約會。
습드가 준비한 우진은재 낭만네컷— SBSNOW (@SBSNOW) May 9, 2023
이렇게 잘 어울려도 되는 거냐고요
SBS 금토드라마 <낭만닥터 김사부3>
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습드가 준비한 우진은재 낭만네컷— SBSNOW (@SBSNOW) May 9, 2023
둘이 진짜 잘 어울리네,,,
SBS 금토드라마 <낭만닥터 김사부3>
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看完大頭貼拍攝影片，很多網友都在說：「他倆是不是真的在交往」、「好般配」、「不會真的在交往吧」等。
此外，李聖經在劇中表現不俗，有不少專業性極強的場景都被她拿捏得當，受到了片場顧問醫生的表揚，顧問醫生表示：「她比實際的1-3年級實習醫生扎得更好。」
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