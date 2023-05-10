甜度爆表！《浪漫醫生金師傅3》安孝燮&李聖經拍大頭照，你倆是利用拍劇在約會吧
廣告

甜度爆表！《浪漫醫生金師傅3》安孝燮&李聖經拍大頭照，你倆是利用拍劇在約會吧

韓劇   2023年5月10日   星期三08:57   Tracy  

（封面圖源：SBS《浪漫醫生金師傅3》）

這也太甜了吧？ ！

《浪漫醫生金師傅3》正在熱播中，劇中CP安孝燮和李聖經從上一季開始就受到了廣大觀眾的喜愛，第三季中倆人開始偷偷同居，互動超甜。 最近他倆拍攝大頭貼的照片曝光，背後擁抱和臉頰親吻溫馨又甜蜜，完美展現了劇中徐宇鎮和車恩彩戀愛時的氛圍。 而在劇中李聖經和安孝燮幾乎每一集都會展現超凡的眼神演技，讓人質疑兩人是不是真的相愛，根本就是在利用拍攝在約會。

看完大頭貼拍攝影片，很多網友都在說：「他倆是不是真的在交往」、「好般配」、「不會真的在交往吧」等。
（圖源：SBS《浪漫醫生金師傅3》） （圖源：SBS《浪漫醫生金師傅3》）

此外，李聖經在劇中表現不俗，有不少專業性極強的場景都被她拿捏得當，受到了片場顧問醫生的表揚，顧問醫生表示：「她比實際的1-3年級實習醫生扎得更好。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 甜度爆表！《浪漫醫生金師傅3》安孝燮&李聖經拍大頭照，你倆是利用拍劇在約會吧
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手