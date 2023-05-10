把老公的话当圣旨，李尚禹被骂精神控制老婆！金素妍维护：他比任何人都在意我的健康

金素妍原本抱著分享婚后生活的心情公开私下生活，却没想到招来了网友对她老公李尚禹的指责。

日前，金素妍和李栋旭主演的《九尾狐传1938》播出，她亮相各大综艺节目为新剧宣传，最近就登上了《刘QUIZ》，大谈结婚6年的演员丈夫李尚禹。 金素妍向主持人们讲述了自己家从11月才开暖气（地暖）的原因，是因为老公李尚禹认为要适应外面寒冷的天气应该适当维持室内温度，原本怕冷的金素妍之前都是9、10月份就开暖气，婚后就被老公阻止了。



金素妍表示：「我生日是11月2日，我们就决定那一天再开暖气，去年在我生日当天我俩一睁眼就去开了暖气，年纪大了之后觉得生日没有什么特别大的意义，但去年为了开暖气真的特别期待过生日。 」除此之外金素妍还提到老公要求她早起一起吃早饭的事情，她解释一开始自己无法醒过来，强壮的丈夫就一把将她抱起来，直接抱到餐桌前或者沙发上，「当我再次睁开眼睛的时候，发现自己在沙发上，又或者坐在餐桌前......」 分享婚后生活的金素妍并未显露出任何不满或不自在的情绪，似乎很享受老公的控制欲。 没想到这段节目播出后，不少网友觉得金素妍遭到了李尚禹的gaslighting（煤气灯效应：指对受害者施加的情感虐待和操控，让受害者逐渐丧失自尊，产生自我怀疑，无法逃脱），在网上痛骂他太自私。

看到事情逐渐发酵到被多家媒体报导，金素妍在个人IG上为老公澄清，称：「他比任何人都在意我的健康，为了我的身体才让我晚点开暖气，让我我适当运动来增强免疫力，当时为了好玩才决定我生日11月2日那天开（暖气）。 我的表达有所欠缺，去年生日这段回忆很有意思，请大家不要担心哦。」



4年前金素妍在刘在锡面前说过同样的事情，当时她作客了《Happy Together 4》，刚结婚三年的她在节目中爆料李尚禹不让她开暖气，「我买了一个一人用取暖器，有时候他也会把脚放上去。」 相同的内容却引发了观众们完全不同的反应，4年前民众认为这是夫妻俩的甜蜜点滴，4年后大家却觉得这是男方在gaslighting金素妍。



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